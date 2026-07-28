Οι Αμερικανοί ψηφίζουν «όχι» στον πόλεμο κατά του Ιράν - Τα ευρήματα δημοσκόπησης του Reuters

Μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς φαίνεται να στηρίζει τον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγε το Reuters μαζί με το Ινστιτούτο Ipsos μέσω διαδικτύου από την Παρασκευή 24η ως την Κυριακή 26η Ιουλίου, δηλαδή μόλις το 33% των ερωτηθέντων.

Το ποσοστό αυτό αποδοχής του πολέμου είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από την έναρξη της σύρραξης, καθώς σε προηγούμενη δημοσκόπηση, στα μέσα Μαρτίου, το 37% του δείγματος δήλωνε πως υποστήριζε τον πόλεμο. Σημειώνεται πως την ημέρα που ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη, την 28η Φεβρουαρίου, τον ενέκρινε μόλις το 27%, ωστόσο τότε δινόταν στους ερωτηθέντες και η δυνατότητα να απαντήσουν πως δεν είναι βέβαιοι, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 29%, ενώ τώρα υπήρχε μόνο η δυνατότητα συμφωνίας - διαφωνίας ή να μην απαντήσουν.

Ταυτόχρονα το ποσοστό αυτό μη αποδοχής συμπληρώνεται και από ένα ακόμα αρνητικό εύρημα για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 69% των Αμερικανών θεωρεί πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει «εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στο Ιράν». Στο ίδιο ερώτημα απαντούν πως υπάρχει ασάφεια ως προς τους στόχους και τέσσερις στους δέκα υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων, δείχνοντας πως ο πρόεδρος χάνει ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων του.

Ιστορικά χαμηλά ποσοστά

Παρόλ' αυτά, όσον αφορά ευρύτερα τα πεπραγμένα του Τραμπ στη δημοσκόπηση σημειώνεται μια μικρή άνοδος τριών μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με το ποσοστό όμως να παραμένει εξαιρετικά μικρό, μόλις στο 37%.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποδοχή του πολέμου κατά του Ιράν στο αμερικανικό κοινό εξαρχής κατέγραφε ιδιαίτερα μικρά ποσοστά, χωρίς να ξεπεράσει ποτέ το 40%, αντίθετα με αντίστοιχες δημοσκοπήσεις για τους προηγούμενους πολέμους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Reuters, τους πρώτους μήνες του πολέμου στο Ιράκ (2003-2011), υπέρ δήλωνε το 70% των Αμερικανών, ενώ τους πρώτους μήνες του πολέμου στο Αφγανιστάν (2001-2021), λίγο καιρό μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, υπέρ τασσόταν το 90%.

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης των Reuters - Ipsos είναι πιθανά να αποτελούν και σημαντική ένδειξη για το τι μέλλει γενέσθαι στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον ερχόμενο Νοέμβριο για τα σώματα του Κογκρέσου.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ είχε εκλεγεί με μία πλατφόρμα κατά των πολέμων, την οποία εμφανώς αθέτησε, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων του, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ γνωρίζουν έντονο πρόβλημα με τον πληθωρισμό λόγω της πολιτικής του προέδρου τόσο με τους δασμούς όσο και με τις πολεμικές επιχειρήσεις που διεξάγει.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ερωτηθέντες που δήλωσαν ανεξάρτητοι απάντησαν πως τάσσονται υπέρ των υποψήφιων των Δημοκρατικών έναντι των Ρεπουμπλικάνων κατά ποσοστό 36% έναντι 20%, ενώ είπαν επίσης πως τάσσονται υπέρ της οικονομικής πολιτικής της αντιπολίτευσης.