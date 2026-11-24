Ένα σπίτι στο Park Güell και δύο τραπεζικοί λογαριασμοί με συνολικά 2.991,62 πεσέτες. Αυτή ήταν η περιουσία που άφησε πίσω του ο Αντόνι Γκαουντί, ο αρχιτέκτονας που αφιέρωσε τη ζωή του στη δημιουργία της Sagrada Familia, του εμβληματικού ναού της Βαρκελώνης.

Εκατό χρόνια μετά τον θάνατό του, ένα σημαντικό ιστορικό τεκμήριο έρχεται για πρώτη φορά στο φως, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την κληρονομιά του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αρχιτεκτονικά έργα στον κόσμο.

Το Κολλέγιο Συμβολαιογράφων της Καταλονίας έδωσε στη δημοσιότητα το χειρόγραφο απόθεμα της περιουσίας του, ένα έγγραφο 12 σελίδων με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1926. Η δημοσιοποίησή του κατέστη δυνατή καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη σύνταξή του, οπότε και έπαψε να ισχύει το καθεστώς εμπιστευτικότητας που διέπει τα συμβολαιογραφικά αρχεία.

💶🏠 Una casa al Park Güell i dos comptes amb un total de 3.000 pessetes: l'herència patrimonial de Gaudí. L'arquitecte, que no tenia família, va voler que tot el seu llegat es destinés a continuar construint la Sagrada Família



🔗https://t.co/QYVmPbVFIo



✍️ Informa @jordi_palmer pic.twitter.com/inJoNIlyXt — ElNacional.cat (@elnacionalcat) November 24, 2026

Η περιουσία του αρχιτέκτονα και η τελευταία του επιθυμία

Η καταγραφή της κληρονομιάς του Γκαουντί αποτυπώνει μια εικόνα που απέχει πολύ από εκείνη ενός πλούσιου και διάσημου δημιουργού.

Το σημαντικότερο περιουσιακό του στοιχείο ήταν η μονοκατοικία στο Park Güell, όπου είχε ζήσει ο ίδιος. Το ακίνητο αποτιμήθηκε στις 42.000 πεσέτες ως εκτιμώμενη αγοραία αξία, ενώ οι εκτελεστές της διαθήκης το υπολόγισαν στις 45.000 πεσέτες για τις ανάγκες της πώλησής του.

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς του υπήρχαν συνολικά 2.991,62 πεσέτες: 1.870,08 σε τρεχούμενο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ισπανίας στη Βαρκελώνη και 1.121,54 σε λογαριασμό ταμιευτηρίου.

Στην περιουσιακή καταγραφή περιλαμβανόταν επίσης μια ετήσια οικονομική υποχρέωση 564 πεσετών προς την οικογένεια Γκουέλ, για το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν η κατοικία του.

Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο δεν ήταν το ύψος της περιουσίας του, αλλά η απόφαση για τη διάθεσή της. Οι άνθρωποι που είχε ορίσει ως έμπιστους διαχειριστές της τελευταίας του επιθυμίας δήλωσαν ενώπιον συμβολαιογράφου ότι ο Γκαουντί ήθελε να πουληθούν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και τα χρήματα να διατεθούν για τη συνέχιση των εργασιών της Sagrada Familia.

La majestuosidad de la Basílica desde todas las perspectivas.



Celebraciones del Año Gaudí

🔗 https://t.co/p89vu4fOdq pic.twitter.com/ivAlHdPSjb — La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 3, 2026

Οι τρεις άνθρωποι που εμπιστεύτηκε

Ο Γκαουντί δεν είχε επιλέξει τυχαία τους ανθρώπους που θα αναλάμβαναν να μεταφέρουν την τελευταία του επιθυμία.

Είχε ορίσει τρεις έμπιστους: τον ιερέα της Sagrada Familia Γκιλ Παρές, τον γιατρό και στενό φίλο του Περέ Σανταλό και τον αρχιτέκτονα Ντομέντς Σουγράνες, μαθητή και συνεργάτη του.

Η συγκεκριμένη νομική διαδικασία, γνωστή ως θεσμός των «κληρονόμων εμπιστοσύνης», επέτρεπε στον διαθέτη να αναθέσει σε πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης του να γνωστοποιήσουν τη βούλησή του μετά τον θάνατό του, χωρίς οι ίδιοι να γίνονται απαραίτητα δικαιούχοι της περιουσίας.

Οι τρεις άνδρες ανέλαβαν να καταγράψουν την κληρονομιά μετά τον θάνατο του αρχιτέκτονα και να μεταφέρουν επισήμως τη βούλησή του.

Φωτό: IMAGO / Cavan Images

Η πρωτότυπη διαθήκη καταστράφηκε στον Ισπανικό Εμφύλιο

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική ιστορική λεπτομέρεια που κάνει το έγγραφο ακόμη πιο πολύτιμο.

Ο Γκαουντί είχε συντάξει τη διαθήκη του το 1911 στην πόλη Πουιγκσερντά των Πυρηναίων, όπου είχε μεταβεί για λόγους υγείας, καθώς αντιμετώπιζε πυρετό της Μάλτας. Το πρωτότυπο έγγραφο, όμως, καταστράφηκε το 1936, όταν πυρκαγιά έπληξε το συμβολαιογραφικό γραφείο όπου φυλασσόταν, κατά την έναρξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Έτσι, το απόθεμα της περιουσίας που συντάχθηκε μετά τον θάνατό του αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα τεκμήρια για την τελευταία του επιθυμία.

Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν είναι και μια υπογραφή: εκείνη του Μανουέλ Αθάνια, ο οποίος αργότερα θα γινόταν πρόεδρος της Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας. Την εποχή εκείνη εργαζόταν στο υπουργείο Δικαιοσύνης και υπέγραψε το πιστοποιητικό τελευταίων βουλήσεων του αρχιτέκτονα.

Ο άνθρωπος που έγινε ένα με το έργο του

Ο Αντόνι Γκαουντί πέθανε τον Ιούνιο του 1926, σε ηλικία 73 ετών, όταν παρασύρθηκε από τραμ στη Βαρκελώνη. Η κατάστασή του ήταν τέτοια ώστε, καθώς δεν έφερε πάνω του έγγραφα ταυτοποίησης, αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για φτωχό και άγνωστο άνδρα.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αφοσιωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στη Sagrada Familia. Ζούσε πλέον στο εργαστήριο που είχε διαμορφώσει στον χώρο του ναού, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη των εργασιών.

Η αποκάλυψη της περιουσίας του έρχεται σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό για το μνημείο: το 2026 εγκαινιάστηκε ο Πύργος του Ιησού Χριστού, ο υψηλότερος πύργος της βασιλικής, σηματοδοτώντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού οράματος του Γκαουντί.

Έναν αιώνα μετά τον θάνατό του, τα έγγραφα της κληρονομιάς του αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την απόσταση ανάμεσα στην προσωπική περιουσία και τη δημιουργική του φιλοδοξία: ο Γκαουντί δεν άφησε πίσω του έναν μεγάλο πλούτο. Άφησε ένα έργο στο οποίο είχε αφιερώσει τα πάντα.

Πηγή: Elpais, europapress