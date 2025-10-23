Γκάζι: Οι τελευταίες στιγμές της 16χρονης, η απότομη κίνηση και το χτύπημα στη τζαμαρία

Καταθέσεις από την παρέα της 16χρονης που τα ξημερώματα της Κυριακής έχασε τη ζωή της λίγα μέτρα μακριά από κλαμπ στο Γκάζι έλαβαν αστυνομικοί του ΑΤ Ομονοίας, μετά την αναγγελία θανάτου του ανήλικου κοριτσιού από τον πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα πρόσωπα που κατέθεσαν στους αστυνομικούς είναι ένας 24χρονος φίλος της 16χρονης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι είχε κανονίσει να βγει το βράδυ του Σαββάτου με άλλη παρέα. Περί τη 01:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, όμως, έφυγε και πήγε στο Γκάζι και συγκεκριμένα στο κλαμπ της οδού Δεκελέων για να συναντήσει μία 18χρονη φίλη του η οποία ήταν στην παρέα της 16χρονης. Ο ίδιος δεν πρόλαβε να μπει μέσα, καθώς είχε πάρα πολύ κόσμο και κάλεσε στο τηλέφωνο τη φίλη του να βγει από το κλαμπ για να μιλήσουν.

Η λεκτική αντιπαράθεση και η απότομη κίνηση

Αυτό και έγινε, με την 18χρονη να έχει στην παρέα της μία ακόμη κοπέλα -19 ετών- αλλά και την 16χρονη που αργότερα έχασε τη ζωή της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 24χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι τα τρία κορίτσια είχαν καταναλώσει αλκοόλ, αλλά δεν διαπίστωσε να είχαν κάποιο πρόβλημα στο βάδισμα ή στην ομιλία. Έτσι, όλοι μαζί, πήγαν λίγα μέτρα πιο πέρα και κάθισαν στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, όπου η 19χρονη με την 16χρονη φαίνεται να είχαν μία λεκτική αντιπαράθεση. Το ανήλικο κορίτσι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έκανε μία απότομη κίνηση προς τα πίσω με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας.

Αν και δεν υπήρξε αιμορραγία, η 16χρονη αμέσως μετά φαίνεται να έχασε τις αισθήσεις της και άρχισε να βγάζει σάλια από το στόμα της. Ο 24χρονος φαίνεται πως ήταν το άτομο που κάλεσε το «166» στη 01:50 τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον σταθμό του ΕΚΑΒ να φτάνει μέσα σε 7 λεπτά στο σημείο.