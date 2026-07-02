Γκεγιέ: «Όσο βρίσκεται στον πάγκο αυτό το τεχνικό επιτελείο, θα κάνω ένα διάλειμμα από την Εθνική»

Η Σενεγάλη γνώρισε ίσως έναν από τους πιο πικρούς αποκλεισμούς του φετινού Μουντιάλ. Ενώ βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 0-2 το Βέλγιο κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να ισοφαρίσει , να στείλει το ματς στην παράταση και εν τέλη στο 125ο λεπτό να κάνει την ολική ανατροπή.

Αυτό όπως καταλαβαίνουμε προκάλεσε αντιδράσεις στις τάξεις της Σενεγάλης. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό του Παπέ Γκεγιέ , ο οποίος το πρωί της Πέμπτης ανακοίνωσε μέσω social media την απόσυρση του από την Εθνική του ομάδα λόγω του τεχνικού της επιτελείου.

Όσα είπε ο Παπέ Γκεγιέ:

«Θα επανέλθω για να πω λίγα λόγια για τον αποκλεισμό. Όμως ανακοινώνω σήμερα ότι όσο βρίσκεται στον πάγκο αυτό το τεχνικό επιτελείο, θα κάνω ένα διάλειμμα από την Εθνική.»