Γκέιγ και Κιν έδωσαν... συνέχεια στη διαμάχη τους από το ματς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vid)

Μπορεί η Έβερτον να πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη (1-0) απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», δύο παίκτες της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ πρωταγωνίστησαν στην αναμέτρηση για τον λάθος λόγο. Συγκεκριμένα, ο Ιντρίσα Γκέιγ μαζί με τον Μάικλ Κιν είχαν μια έντονη αψιμαχία στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον πρώτο να χαστουκίζει τον συμπαίκτη του και να αποβάλλεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Παρά την ένταση και το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Μόγιες κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από το «Θέατρο των Ονείρων», χάρη στο τέρμα του Ντιούσμπερι Χολ στο πρώτο ημίχρονο. Κιν και Γκέιγ θέλησαν να δείξουν με έναν ξεχωριστό τρόπο πως έχουν λύσει τις όποιες διαφορές τους, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο φόρεσαν γάντια του μποξ και μπήκαν σε ένα αυτοσχέδιο ρίνγκ!

Michael Keane and Idrissa Gueye are at it again! 😅🥊 pic.twitter.com/WRVT117XRn — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 27, 2025

Στο βίντεο που ανέβασε ο έτερος συμπαίκτης τους και επιθετικός της ομάδας, Μπαρί, οι δύο παίκτες αγκαλιάζονται και γελούν, με τη λεζάντα να αναφέρει «Μόνο αγάπη εδώ», δείχνοντας πως το κλίμα μεταξύ τους είναι εξαιρετικό και πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μετά το αρνητικό περιστατικό.