Γκελντής για τη φυλάκισή του: Ένα συγγνώμη δεν φτάνει στην κόρη μου... δέχτηκε bullying στη δουλειά της

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Γκελντής στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε συναισθήματα και καταστάσεις που έζησε όταν συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2023 και καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 4 χρόνια φυλάκιση για μη καταβολή ΦΠΑ και 2 χρόνια για φοροδιαφυγή, με ανασταλτικό χαρακτήρα των ποινών.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στους αστυνομικούς που με συλλάβανε. Είχαμε πάρα πολλά αδέσποτα και πήγα να προμηθευτώ τις τροφές τους. Με σταματάνε, μου λένε, «ασφάλεια από τη ΓΑΔΑ». Τους παρακάλεσα να πάμε να πάρουμε τροφές. Φυσικά οι άνθρωποι δέχτηκαν. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευγενικοί που δεν ήταν υποχρεωμένοι. Ούτε χειροπέδες μου φόρεσαν όταν έγινε η προσαγωγή μου στη ΓΑΔΑ.

Μπαίνω στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού. Και εκεί να πω ότι πραγματικά οι άνθρωποι ήταν πάρα, πάρα πολύ ευγενικοί. Μου στάθηκαν ψυχολογικά. Εγώ δεν είχα ούτε παντόφλες όταν πήγα μέσα. Ένας συγκρατούμενος μου έδωσε παντόφλες, μου έδωσε πετσέτα» είπε ο γνωστός σεφ που παρέμεινε για 5 μήνες στις φυλακές Κορυδαλλού.

«Δεν το περίμενα να μπω φυλακή. Ούτε είχα καταλάβει τον κίνδυνο, ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για αυτά τα αδικήματα που κατηγορήθηκα. Αδίκως, φυσικά. Φταίω εγώ που δεν κατέθεσα τα βιβλία της πενταετίας και από εκεί βγήκανε μετά δύο εντάλματα, ένα για τον ΦΠΑ, το οποίο ήρθε στα 340-350.000 ευρώ, και γύρω στο 1.500.000 με 1.600.000 ο φόρος εισοδήματος» εξήγησε.

Και παραδέχθηκε: «Εμένα με στήριξαν τρεις άνθρωποι. Δύο επιχειρηματίες και ένας μάγειρας. Κανένας δεν μου έστειλε μήνυμα (από εκείνους που συνεργάστηκα). Όταν ήρθε πρώτη φορά η σύντροφός μου για επίσκεψη, ντράπηκα να εμφανιστώ μπροστά της. Γιατί πραγματικά την άφησα αβοήθητη, γιατί εγώ δεν το περίμενα. Μια ταλαιπωρία την περίμενε και ήταν δίπλα μου.

Η σύντροφός μου είναι εσωστρεφής άνθρωπος, δεν εκφράζει εύκολα τα συναισθήματά της, αλλά πραγματικά με λυπόταν. Πολύ δύσκολο. Δεν είναι μόνο η ντροπή, είναι και ο φόβος, είναι και το «γιατί»… Αλλά δεν φτάνει ένα «συγγνώμη».

Δεν φτάνει. Ούτε προς την οικογένειά μου, ούτε προς τους φίλους μου, ούτε προς την κόρη μου. Όσο χρονικό διάστημα ήμουν μέσα στη φυλακή, αλλά και τώρα τις εβδομάδες που έχω βγει έξω, δεν είχαμε επαφή γιατί το κορίτσι και στη δουλειά της δέχτηκε πάρα πολύ άσχημο bullying. Όπως έχω πληροφορηθεί είπε «μα δεν έκανε και τόσο κακό ο μπαμπάς, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος». Η υγεία και η ελευθερία είναι τα πιο μεγάλα αγαθά που έχει ο άνθρωπος».