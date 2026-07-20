Γκερέκου: Η συγκινητική της ανάρτηση για τον Βοσκόπουλο - «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με εσένα»

Η Άντζελα Γκερέκου δεν ξεχνά ποτέ τη μεγάλη αγάπη που είχε για τον σύζυγό της, Τόλη Βοσκόπουλο, με τον οποίο απέκτησαν και μια κόρη, τη Μαρία.

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου μας τραγουδιστή η ηθοποιός μοιράστηκε μαζί μας στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες με εκείνον, αλλά και την κόρη τους και έγραψε στη λεζάντα: «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με εσένα! 19/7/21-19/7/26».

Βοσκόπουλος και Γκερέκου έζησαν έναν πολύ μεγάλο έρωτα, τόσο μεγάλο ώστε εκείνος τραγούδησε για την αγαπημένη του το «Γαλανομάτα μάγισσα», καθώς έτσι την αποκαλούσε γιατί δεν χόρταινε να βλέπει τα υπέροχα μάτια της…