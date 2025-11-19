«Μαζί για τις μεγάλες προκλήσεις»: Μήνυμα της Γκίλφοϊλ για τον «διαχρονικό δεσμό» Ελλάδας - ΗΠΑ

Μήνυμα για τον «διαχρονικό δεσμό» της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο X η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στόχος της όπως είπε κατά τη διάρκεια της θητείας της, μεταξύ άλλων, είναι να διατηρήσει τις καλές σχέσεις ενώ αποθέωσε την ελληνική ιστορία, κουλτούρα και ομορφιά. Παράλληλα, ανέφερε ότι «οι δύο χώρες μοιράζονται κάτι σπάνιο και ισχυρό: έχουν οικοδομηθεί πάνω στην ιδέα της δημοκρατίας».

«Ο εθνικός μας χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί από την ανεξίτηλη επίδραση της ελληνικής επιρροής στις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τον ακαδημαϊκό και στρατιωτικό χώρο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σημείωσε ότι «βασίζονται στη δέσμευση για ελευθερία και δικαιοσύνη καθώς και στην ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συμβάλλουν στην διατήρηση των σχέσεων μας».

Όπως τόνισε πρέσβης η ίδια είναι έτοιμη να υπηρετήσει το έργο της όσο καλύτερα μπορεί καθώς «θα ακούω με σεβασμό, θα ηγούμαι με ακεραιότητα και θα υπηρετώ με σκοπό». Είναι έτοιμη όπως λέει να αντιμετωπίσει κάθε μεγάλη πρόκληση και να ενισχύσει τις σχέσεις των χωρών μας σε κάθε κλάδο.

Στο τέλος των δηλώσεων της ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για την θερμή υποδοχή και δήλωσε έτοιμη να δουλέψει σκληρά για να ενισχύσει την φιλία μεταξύ Ελλάδας και ΉΠΑ.

What an honor to represent President Donald J. Trump and the American people in this country. Thank you Greece for the warm welcome! I’m here to work hard, to strengthen the friendship between our nations, and to help write the next great chapter of the 🇺🇸 🇬🇷 partnership. pic.twitter.com/sk6wcEXEl1 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 19, 2025

Το βίντεο συνόδεψε και η δήλωση της: «Τι τιμή να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ την Ελλάδα για την θερμή υποδοχή! Είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά, να ενισχύσω τη φιλία μεταξύ των χωρών μας και να συμβάλω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των χωρών μας».