Γκίλμπερτ Μπέικερ: Ο άνθρωπος που έγραψε την ιστορία του Pride με οκτώ χρώματα σε μια σημαία

Υπάρχουν ελάχιστα σύμβολα στον σύγχρονο κόσμο που αναγνωρίζονται αμέσως, ανεξάρτητα από γλώσσα, χώρα ή πολιτισμό. Η πολύχρωμη σημαία του Pride είναι ένα από αυτά.

Σήμερα κυματίζει σε κυβερνητικά κτίρια, συνοδεύει πορείες υπερηφάνειας, εμφανίζεται σε διεθνείς διοργανώσεις και έχει γίνει συνώνυμη με την αποδοχή, την ισότητα και την ελευθερία της έκφρασης.

Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι πίσω από αυτό το παγκόσμιο σύμβολο βρίσκεται ένας άνθρωπος που κάποτε ένιωθε πως δεν είχε θέση στον κόσμο όπου μεγάλωσε.

Το όνομά του ήταν Gilbert Baker και η ιστορία του μοιάζει σχεδόν απίστευτη.

Από μια συντηρητική πόλη στο επίκεντρο της κοινωνικής αλλαγής



Ο Μπέικερ γεννήθηκε, σαν σήμερα, στις 2 Ιουνίου 1951 στο Κάνσας, σε μια εποχή που η διαφορετικότητα σπάνια γινόταν αποδεκτή και η δημόσια συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική ταυτότητα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

Γιος δικαστή και δασκάλας, μεγάλωσε σε ένα αυστηρό περιβάλλον, όπου η τέχνη και η ελεύθερη έκφραση δύσκολα έβρισκαν χώρο να ανθίσουν.\Έμαθε ραπτική, η οποία του χρησίμευσε στην κατασκευή πανό για τις διαδηλώσεις κατά του πολέμου στο Βιετνάμ και υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων.

Η ζωή του άλλαξε όταν υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό και βρέθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, μια πόλη που εκείνη την περίοδο εξελισσόταν σε κέντρο κοινωνικών κινημάτων και διεκδικήσεων.

Εκεί ανακάλυψε όχι μόνο τη δημιουργική του πλευρά, αλλά και μια κοινότητα ανθρώπων που αναζητούσαν ορατότητα και δικαιώματα.



Η ιδέα που γεννήθηκε από μια απουσία



Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το κίνημα των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων αναπτυσσόταν δυναμικά, αλλά δεν διέθετε ένα ενιαίο, θετικό σύμβολο που να το εκπροσωπεί.

Μέχρι τότε, ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα ήταν το ροζ τρίγωνο, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από το ναζιστικό καθεστώς για τη σήμανση των ομοφυλόφιλων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο Μπέικερ πίστευε ότι μια κοινότητα δεν έπρεπε να ορίζεται από ένα σύμβολο καταπίεσης. Ήθελε κάτι διαφορετικό. Κάτι που να μιλά για ελπίδα αντί για φόβο. Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα μιας σημαίας που δεν θα θύμιζε διώξεις, αλλά ζωή.



Η σημαία που ράφτηκε στο χέρι



Λίγους μήνες πριν από την παρέλαση υπερηφάνειας του 1978, ο ακτιβιστής Χάρβεϊ Μιλκ φέρεται να ενθάρρυνε τον Μπέικερ να δημιουργήσει ένα έμβλημα για το κίνημα.

Η πρώτη χρωματιστή σημαία υψώθηκε τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς και έκτοτε καθιερώθηκε διεθνώς ως το σύμβολο του κινήματος.

Η πρώτη σημαία δεν κατασκευάστηκε σε εργοστάσιο. Περίπου 30 εθελοντές συγκεντρώθηκαν σε έναν χώρο του Gay Community Center στο Σαν Φρανσίσκο, έβαψαν τα υφάσματα με το χέρι και έραψαν τις πρώτες εκδοχές της σημαίας, η οποία διέφερε σημαντικά από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα.

Είχε οκτώ χρώματα και το καθένα έκρυβε το δικό του μήνυμα.

Τα μυστικά που έκρυβαν τα χρώματα



Για τον Μπέικερ, η σημαία δεν ήταν απλώς ένα πολύχρωμο πανί. Κάθε λωρίδα είχε συμβολικό χαρακτήρα:

Ροζ: Σεξουαλικότητα

Κόκκινο: Ζωή

Πορτοκαλί: Θεραπεία

Κίτρινο: Φως του ήλιου

Πράσινο: Φύση

Τιρκουάζ: Τέχνη και μαγεία

Indigo: Αρμονία

Μωβ: Ανθρώπινο πνεύμα

Με την πάροδο των χρόνων, πρακτικοί λόγοι παραγωγής οδήγησαν στην αφαίρεση δύο χρωμάτων και στη δημιουργία της γνωστής εξάχρωμης εκδοχής που κυριαρχεί σήμερα.

Όμως η αρχική φιλοσοφία παρέμεινε αναλλοίωτη: κάθε άνθρωπος αξίζει να υπάρχει ορατά και ελεύθερα.

Το δώρο που δεν θέλησε ποτέ να κατοχυρώσει

Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας του να είναι ότι ποτέ δεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί εμπορικά τη δημιουργία του.

Παρότι η σημαία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του πλανήτη, ο Μπέικερ αρνήθηκε να τη μετατρέψει σε προσωπική περιουσία. Τη θεωρούσε κτήμα της κοινότητας.

Ένα σύμβολο που ανήκε σε όλους όσοι αναζητούσαν αποδοχή, προστασία και ίσα δικαιώματα.

Όταν το ουράνιο τόξο έγινε παγκόσμιο σύμβολο

Από τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο μέχρι τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου, η σημαία του Pride απέκτησε μια δύναμη που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Δεν εκπροσωπεί μόνο τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Για πολλούς ανθρώπους συμβολίζει τη μάχη απέναντι στις διακρίσεις, τον αποκλεισμό και τη μισαλλοδοξία.

«Το πιο δύσκολο για οποιονδήποτε ομοφυλόφιλο παραμένει ακόμη να κάνει το ‘coming out’. Πρόκειται για μια συναισθηματική πάλη που όλοι μοιραζόμαστε. Σε πολλά μέρη του κόσμου, άνδρες και γυναίκες θα δολοφονούνταν για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, οπότε μένει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει» ανέφερε o Μπέικερ σε παλαιότερη συνέντευξή του. Τόνισε ωστόσο πως αισθανόταν ευτυχής κάθε φορά που επισκεπτόταν μια πόλη του κόσμου και έβλεπε κάπου να κυματίζει η σημαία του ουράνιου τόξου. «Με κάνει να αισθάνομαι ασφαλής» δήλωνε.

Ίσως αυτό να ήταν τελικά το μεγαλύτερο επίτευγμά του. Να μετατρέψει οκτώ απλές λωρίδες χρώματος σε ένα παγκόσμιο μήνυμα που εξακολουθεί να ταξιδεύει, δεκαετίες μετά τη στιγμή που γεννήθηκε μέσα σε μια σοφίτα του Σαν Φρανσίσκο.