Γκλεν Κλόουζ: Οι σκληρές κριτικές στο Rotten Tomatoes για την σειρά «All's Fair» που πρωταγωνιστεί

Η κορυφαία ηθοποιός Γκλεν Κλόουζ μίλησε ανοιχτά για τις σκληρές κριτικές που δέχτηκε η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, «All's Fair», στην οποία πρωταγωνιστεί. Το νομικό δράμα κατέχει ένα θλιβερό 3% στο Rotten Tomatoes, ενώ σε κριτική της η Λούσι Μένγκαν του Guardian το περιέγραψε ως «"συναρπαστικό", ακατανόητο και υπαρξιακά απαίσιο». Σύμφωνα με την Κλόουζ, το κύριο πρόβλημα ήταν η επιλογή να προβληθούν πρώτα τα τρία χειρότερα επεισόδια. «Προσωπικά πιστεύω ότι τα πρώτα τρία επεισόδια ήταν τα πιο αδύναμα», δήλωσε στο Variety. «Ήταν ένας δύσκολος τρόπος για να ξεκινήσει η σειρά. Έχω δει και τα εννέα επεισόδια και θεωρώ ότι συνθέτουν κάτι ολοκληρωμένο», σημείωσε.

Εξέφρασε επίσης την στήριξή της στη συμπρωταγωνίστριά της, Κιμ Καρντάσιαν η οποία υποδύεται μία από τις δικηγόρους που ιδρύουν τη νομική εταιρεία διαζυγίων στην Καλιφόρνια. Όπως αποκάλυψε η σχέση τους στο σετ ήταν καλή. Μάλιστα η μητέρα της Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, οργάνωσε μια προβολή της κλασικής ταινίας της Κλόουζ, «Fatal Attraction».

«Αυτό που με εξέπληξε ήταν η σοβαρότητα με την οποία δούλευε», συμπλήρωσε η οκτώ φορές υποψήφια για Όσκαρ και τρεις φορές βραβευμένη με Έμμυ πρωταγωνίστρια. «Ήξερε πάντα τα λόγια της, δεν άργησε ποτέ και ήταν πάντα προετοιμασμένη. Δεν είχε την αυταπάτη ότι είναι μεγάλη ηθοποιός, αλλά ήταν αρκετά έξυπνη ώστε να έχει γύρω της ανθρώπους, από τους οποίους μπορούσε να μάθει», τόνισε.

Η Κλόουζ έριξε μέρος των αρνητικών σχολίων και στην φήμη της διάσημης οικογένειας αναφέροντας: «Οι Καρντάσιαν θα το έλεγαν και οι ίδιες, δεν αρέσουν σε όλους. Έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα». Η διάσημη ηθοποιός είχε ήδη εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη σειρά στο παρελθόν. «Ορκίζομαι στον Θεό, έχω δει και τα εννέα επεισόδια και είναι πολύ καλά. Είναι ό,τι πρέπει να είναι: ζουμερά, εξωφρενικά και κάποιες φορές συγκινητικά», είχε αναφέρει.