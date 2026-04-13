Γκολ για... blooper στην Παραγουάη: Παίκτης αστόχησε σε πέναλτι και σκόραρε με το... πρόσωπο

Ένα γκολ που σπάνια βλέπει κανείς σημειώθηκε στο πρωτάθλημα Παραγουάης. Η Ρούμπιο Νου ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα της από την Ολύμπια Ασουνσιόν, στην 16η στροφή του Απερτούρα, διατηρώντας την 1η θέση της βαθμολογίας.

Αυτό όμως που έκλεψε τις εντυπώσεις στην αναμέτρηση, ήταν το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων. Η Ολύμπια κέρδισε πέναλτι στο 56ο λεπτό και ο επιθετικός της ομάδας, Σεμπαστιάν Φερέιρα ανέλαβε να διπλασιάσει τα τέρματα τόσο του ίδιου, όσο και της ομάδας του. Ο Παραγουανός επιθετικός νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της Ρούμπιο, παρόλα αυτά κατάφερε να σκοράρει με το... πρόσωπο!

Η απόκρουση του κίπερ των γηπεδούχων έστρωσε την μπάλα σε έναν εκ των αμυντικών του, ο οποίος στην προσπάθεια του να απομακρύνει με δύναμη πέτυχε τον Φερέιρα στο πρόσωπο και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της εστίας. Ο άτυχος αμυντικός δεν μπορούσε να πιστέψει πως μια προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα μετατράπηκε σε γκολ για την αντίπαλη ομάδα, με τους συμπαίκτες του να σπεύδουν να τον στηρίξουν.

Όπως είναι λογικό, το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral, θυμίζοντας περισσότερο φάση από κάποιο βιντεοπαιχνίδι παρά γκολ σε πραγματικό αγώνα ποδοσφαίρου.