Σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στον Ηλυσιακό πανηγύρισε ο Πανναξιακός, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του 9ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, παραμένοντας στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου στη Super League 2.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κώστας Μανωλάς, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και μάλιστα με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτό, σε μια φάση που προκάλεσε συζήτηση. Ο Ουζουνίδης επιχείρησε σέντρα-σουτ, ο Φουτράκης μπλόκαρε την μπάλα, όμως ο δεύτερος βοηθός, Παπαδόπουλος, έδειξε πως αυτή είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή της εστίας.

Η συνέχεια ανήκε στον Μανωλά. Στο 12’, ο έμπειρος αμυντικός ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση έξω από τη μεγάλη περιοχή και με εντυπωσιακό χτύπημα έστειλε την μπάλα πάνω από το τείχος και στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη, με τον Πανναξιακό να παίρνει τους τρεις βαθμούς.

Δείτε το γκολ του Μανωλά μετά το 3′