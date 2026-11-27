Φέτος τα Χριστούγεννα ήρθαν λίγο νωρίτερα για τον Γκόρντον Ράμσεϊ και το δώρο που περίμενε με ανυπομονησία δεν ήταν άλλο από την πρώτη του εγγονή. Ο 60χρονος διάσημος σεφ απέκτησε έναν νέο ρόλο στη ζωή του, καθώς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου η κόρη του, Χόλι, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον Ολυμπιονίκη της κολύμβησης, Άνταμ Πίτι.

Οι ευτυχισμένοι γονείς επέλεξαν για την κόρη τους ένα όνομα με ελληνικές ρίζες, το Δάφνη, με τον ενθουσιασμένο παππού να μοιράζεται στο Instagram μια φωτογραφία από το μαιευτήριο.

«Καλώς ήρθες, δεσποινίς Δάφνη», έγραψε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, ευχαριστώντας το ζευγάρι για το «τέλειο πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο» και προσθέτοντας: «Παππούς και γιαγιά, επιτέλους!»

Gordon Ramsay becomes a grandpa as daughter Holly welcomes baby with Olympian husband Adam Peaty https://t.co/LTLCa0UvME pic.twitter.com/CDkhv6rZin — Page Six (@PageSix) November 26, 2026

Με τη σειρά της, η Χόλι δημοσίευσε φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες με το μωρό της, αποκαλύπτοντας και το πλήρες όνομά του.

«Δάφνη Τζουν Ράμσεϊ-Πίτι, καλώς ήρθες στον κόσμο. 25/11/2026. Θα είσαι για πάντα το όμορφο κοριτσάκι μας και η μικρή αδελφή του Τζορτζ. Ευχαριστούμε όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις μαίες που φρόντισαν να είμαστε ασφαλείς, υγιείς και ευτυχισμένοι. Θα τους είμαστε για πάντα ευγνώμονες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Από τον λαμπερό γάμο στην αγκαλιά της μικρής Δάφνης

Η Χόλι Ράμσεϊ και ο 31χρονος Άνταμ Πίτι είναι ζευγάρι από το 2023, ενώ έναν χρόνο αργότερα ο Ολυμπιονίκης τής έκανε πρόταση γάμου. Τον Δεκέμβριο του 2025 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, έχοντας ανάμεσα στους προσκεκλημένους τους τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Για τον Βρετανό κολυμβητή η Δάφνη είναι το δεύτερο παιδί του, καθώς έχει ήδη έναν γιο, τον 6χρονο Τζορτζ, από την προηγούμενη σχέση του με την Εϊριανέντ Μονρό.

Έξι παιδιά και τώρα το πρώτο εγγόνι

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ και η σύζυγός του, Τάνα, συμπληρώνουν τον ερχόμενο Δεκέμβριο 30 χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει έξι παιδιά, τη Μέγκαν, τη Χόλι, τον Τζακ, τη Ματίλντα, τον Όσκαρ και τον Τζέσι.

Μάλιστα, όταν γεννήθηκε ο μικρότερος γιος τους, τον Νοέμβριο του 2023, ο σεφ είχε εξομολογηθεί ότι μια οικογένεια με έξι παιδιά ήταν πάντοτε το όνειρό τους. Το πρωί της Πέμπτης, οι δυο τους εθεάθησαν χαμογελαστοί στον δρόμο προς το μαιευτήριο, για να γνωρίσουν την εγγονή τους.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή του δικού του αστεριού στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, ο Γκόρντον Ράμσεϊ είχε αναφερθεί στην απουσία της Χόλι, η οποία βρισκόταν λίγες ημέρες πριν από τον τοκετό.

«Η οικογένεια Ράμσεϊ μεγαλώνει. Σε λίγες ημέρες θα υποδεχθούμε το πρώτο μας εγγόνι», είχε δηλώσει.

Η γέννηση της μικρής Δάφνης συνέπεσε και με μια σημαντική επαγγελματική εξέλιξη για τον διάσημο σεφ, καθώς την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει την κεντρική παρουσίαση της εκπομπής αυτοκινήτου «Top Gear», που επιστρέφει στην τηλεόραση.