Γκόρντον Ράμσεϊ: «Πήγα στην κόλαση και γύρισα - Έχω σύμπλεγμα ενοχής για τον ηρωινομανή αδελφό μου»

Mε ένα «σύμπλεγμα ενοχής» εξομολογείται ότι παλεύει ο Γκόρντον Ράμσεϊ αφού είδε τον μικρότερο αδερφό του να μάχεται με τον εθισμό στην ηρωίνη για μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του.

Ο διάσημος σεφ μοιραζόταν - όπως εξήγησε- το υπνοδωμάτιο με τον αδελφό του, Ρόνι, που σήμερα είναι 58 ετών, κατά τη διάρκεια μιας παιδικής ηλικίας, κατά την διάρκεια της οποίας μετακινούνταν σε διάφορες υποβαθμισμένες γειτονιές με τους γονείς τους, την Έλεν και τον Γκόρντον- τους οποίους ο 59χρονος Ράμσεϊ περιέγραψε ως «βίαιους αλκοολικούς» και δήλωσε ότι πολλές φορές χρειαζόταν να ξανακάνει φίλους δύο φορές μέσα σε έναν χρόνο.

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ δηλώνει ότι ο αδελφός του θα συνέχιζε να ακολουθεί μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα ως σεφ, εστιάτορας και τηλεοπτικός παρουσιαστής, όμως υπέκυψε στις καταστροφές του εθισμού στα ναρκωτικά και της δια βίου εξάρτησης από την ηρωίνη.

Συγκεκριμένα είπε στο δεύτερο επεισόδιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ του Νέτφλιξ Being Gordon RamsayQ «Έχω έναν αδερφό που είναι εθισμένος στην ηρωίνη. Μοιραζόμασταν μια κουκέτα, είναι 15 μήνες μικρότερος από εμένα και είναι εθισμένος τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Έχω πάει στην κόλαση και έχω επιστρέψει μαζί του, οπότε έχω ένα σύμπλεγμα ενοχής. Θα μπορούσε να ήμουν εγώ αυτός, θα μπορούσε να είχε αλλάξει η κατάσταση.»

Και συμπλήρωσε: «Δυστυχώς, είχα μια άσχημη σχέση με τον πατέρα μου. Είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι, όταν κάποιος είναι αλκοολικός;».

Ο Ράμσεϊ απέδωσε τη μεγαλύτερη έμπνευση στη ζωή του στη μητέρα του, μια πρώην νοσοκόμα, καθώς συνδύαζε τρεις δουλειές για να κρατήσει την οικογένεια ζωντανή. «Μεγαλώνοντας θέλησα να βελτιώσω τον εαυτό μου και να ξεφύγω από αυτή, την ατυχή κατάσταση. Η πρώτη μου φιλοδοξία όταν έγινα επιτυχημένος ήταν να δώσω στη μαμά το δικό της σπίτι, το δικό της γκαράζ και ένα αυτοκίνητο. Είναι πολύ σημαντικό για έναν γιο να φροντίζει τη μαμά του. Εκείνη πήγε στην κόλαση και γύρισε για να μας φροντίσει».