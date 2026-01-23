Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το άγχος

Διάθεση να ανοίξει την καρδιά της στους θαυμαστές της είχε η Γκουίνεθ Πάλτροου και να μοιραστεί μαζί τους όσα την απασχολούν. Η 53χρονη ιδρύτρια της Goop απάντησε σε προσωπικές ερωτήσεις, μέσα από instagram stories και εξήγησε πώς αντιμετωπίζει για παράδειγμα το άγχος της: «Προσπαθώ να μετριάσω το άγχος μου αναλογιζόμενη πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων στη ζωή μου, αναπνέοντας βαθιά και πηγαίνοντας μια βόλτα. Επίσης προσπαθώ να είμαι καλή με τον εαυτό μου και αν θέλω να διώξω την ένταση «φωνάζω στους θάμνους» εξομολογήθηκε.

Σε ερώτηση για το πώς αποφεύγει την επαγγελματική εξουθένωση και την καθημερινότητά της που είναι γεμάτη υποχρεώσεις είπε: «Δεν έχω αποφύγει κανένα από τα δύο. Έχω υπερλειτουργήσει και έχω εξαντληθεί. Αλλά προσπαθώ να βελτιωθώ λίγο φέτος σε αυτό. Θέλω να δώσω πραγματικά προτεραιότητα στον ύπνο και να τηρήσω τα όρια μεταξύ εργασίας και μη εργασίας».

Εκτός από τις ερωτήσεις σχετικά με τα μυστικά υγείας και ομορφιάς της, μίλησε επίσης για τα όνειρά της, καθώς αποκάλυψε: «Είναι όνειρό μου να κάνω μια θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ».

Ένας από τους θαυμαστές της, την ρώτησε επίσης ποια η σχέση της με τον καφέ και εκείνη δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι πίνει πάρα πολλά φλυτζάνια καφέ, κάθε μέρα.