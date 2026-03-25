Γκουντάρας - Κάκκαβα: Το πρόωρο τέλος της εκπομπής τους - «Δεν μπορέσαμε να σας αποχαιρετήσουμε»

Πρόωρο τέλος είχε η εκπομπή «Εδώ TV» που παρουσίαζε ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα στο Open, οι οποίοι αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό μέσα από αναρτήσεις που έκαναν στα social media, μιας και κανείς μέχρι πρότινος δεν γνώριζε ότι η εκπομπή στις 22 Μαρτίου ήταν και η τελευταία τους.

«Αγαπημένοι μας... Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του... Η εκπομπή μας, «Εδώ TV», ολοκληρώθηκε πρόωρα χωρίς να μπορέσουμε να σας αποχαιρετήσουμε... Κρατάμε όλες τις όμορφες στιγμές, τα άπειρα μηνύματα αγάπης που δεχτήκαμε απο όλους εσάς, ακόμα και τις όποιες δυσκολίες, που όμως μας έκαναν πιο δυνατούς.

Ενα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μας μπροστά και πίσω απο τις κάμερες για την προσπάθεια που κάναμε για ενα άρτιο και αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα γέλια μας, τις πλάκες μας, τις αγωνίες, τις χαρές αλλά και τις λύπες μας...

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ σε σένα Γρηγόρη μου, που για μία ακόμη φορά με έκανες να σε αγαπήσω ακόμα πιο πολύ μέσα από τον επαγγελματισμό και την αγάπη που έδειξες για ό,τι κάνεις... Το αγαπήσαμε το «Εδώ TV» και ξέρω πως και σε πολλούς από εσάς, είχε γίνει η αγαπημένη του συνήθεια... Ειμαι σίγουρη λοιπόν, πώς κάπου κάπως κάποτε θα ξανασυναντηθούμε… Εις το επανιδείν λοιπόν… Σας αγαπάμε» σχολίασε στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram η παρουσιάστρια.

«Όλα καλά, υγεία να έχουμε και όπως λέω πάντα, να είμαστε καλοί άνθρωποι» έγραψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας σε story που ανήρτησε στο instagram, ευχαριστώντας τους συνεργάτες του.