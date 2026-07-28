Γκουστάβο Σα: Το νέο project του Ολυμπιακού που συνδυάζει ποιότητα, δημιουργία και προοπτική

Ο Ολυμπιακός επενδύει σε ακόμη έναν νεαρό ποδοσφαιριστή με υψηλό ταβάνι, αποκτώντας τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Γκουστάβο Σα.

Πρόκειται για έναν από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της γενιάς του στην Πορτογαλία, ο οποίος προέρχεται από τη Φαμαλικάο και έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 100 συμμετοχές στην Primeira Liga, επίδοση εντυπωσιακή για την ηλικία του.

Το Who Is Who και το στυλ παιχνιδιού

Γεννημένος στις 11 Νοεμβρίου 2004 στην Πόβοα ντε Βαρζίμ, ο Σα αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, αλλά μπορεί να παίξει με την ίδια ευχέρεια ως εσωτερικός χαφ σε τριάδα, ακόμη και στα άκρα πίσω από τον επιθετικό, προσφέροντας σημαντική τακτική ευελιξία. Έχει ύψος περίπου 1,89 μέτρα, είναι δεξιοπόδαρος και αποτελεί διεθνή με όλες σχεδόν τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, φτάνοντας μέχρι την U21.

Ο Σα θυμίζει περισσότερο έναν box-to-box δημιουργό παρά έναν καθαρό οργανωτή.

Δεν περιμένει την μπάλα στα πόδια. Κινείται συνεχώς, αλλάζει θέσεις, συνεργάζεται με τους εξτρέμ και τους επιθετικούς και δημιουργεί υπεραριθμίες.

Έχει επίσης την ποιότητα να κρατήσει την κατοχή όταν η ομάδα πιέζεται, ενώ μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα αρκετά μέτρα στο γήπεδο πριν τη μοιράσει.

Αμυντικά δεν είναι αδιάφορος. Πιέζει ψηλά, συμμετέχει στο pressing και ακολουθεί τις οδηγίες του προπονητή χωρίς την μπάλα, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για ομάδες που θέλουν να κυριαρχούν.

Στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας κατέγραψε:

32 συμμετοχές

4 γκολ

2 ασίστ

Περίπου 2.700 αγωνιστικά λεπτά, ως βασικός σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η «λύση» στο πρόβλημα και τα μοναδικά ψεγάδια

Ο Γκουστάβο Σα έρχεται για να προσθέσει ποιότητα και δημιουργία στον άξονα.

Είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό απέναντι σε κλειστές άμυνες, καθώς διαθέτει τη φαντασία και την κάθετη πάσα που συχνά λείπει σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Σε αγωνιστικό επίπεδο μπορεί να λειτουργήσει ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και την επίθεση, δίνοντας περισσότερη δημιουργία, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και επιπλέον λύσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Παρά το μεγάλο ταλέντο του, υπάρχουν ακόμη τομείς στους οποίους μπορεί να εξελιχθεί.

Χρειάζεται μεγαλύτερη ένταση στις προσωπικές μονομαχίες, καθώς δεν βασίζεται ιδιαίτερα στη δύναμη του σώματός του. Παράλληλα, μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικός στις τελικές επιλογές του, αυξάνοντας τα γκολ και τις ασίστ του, ενώ σε ορισμένα παιχνίδια καλείται να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα στη διάρκεια των 90 λεπτών.

Επομένως ο προπονητής των Πειραιωτών, δε «ψονίζει» στη τύχη, σκέφτεται τι του ταιριάζει, τι θέλει από έναν παίκτη, ακολουθεί το ίδιο «μοτίβο», το ζητάει και το παίρνει.