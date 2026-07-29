Γκουτέρες: Συγκαλείται διευρυμένη συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό - Επανέναρξη των συνομιλιών

Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης σε σχήμα 5+1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μετά τις διαδοχικές επαφές αλλά και την τριμερή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Γκουτέρες αναφέρθηκε αρχικά στην πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο, επισημαίνοντας: «Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μου εκτίμηση για τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξαν όλοι οι Κύπριοι, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου επίσκεψης εδώ. Η Κύπρος είναι ένα νησί με αξιοσημείωτη ιστορία, πλούσιο πολιτισμό και αδιάκοπη ανθεκτικότητα. Είναι επίσης ένας τόπος όπου η ομορφιά και οι δυνατότητες του παρόντος συνυπάρχουν με τα σημάδια ενός οδυνηρού παρελθόντος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, είδα και τα δύο: πάνω απ’ όλα όμως, διαπίστωσα μια βαθιά επιθυμία των Κυπρίων να χτίσουν ένα πιο ειρηνικό και κοινό μέλλον. Ως Γενικός Γραμματέας, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας μου, ενεργώντας εντός των πλαισίων των Ηνωμένων Εθνών, προσπάθησα, μέσω των καλών υπηρεσιών μου, να βοηθήσω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό».

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας, σημειώνοντας:

«Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Μέσα από αυτή την επίσκεψή μου είχα την ευκαιρία να ακούσω τους Κύπριους που επιθυμούν λύση του Κυπριακού, συνεργασία και ειρήνη. Αυτό ήταν το πνεύμα με το οποίο προσήλθα στις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές, τόσο στις κατ’ ιδίαν επαφές όσο και στην κοινή συνάντηση. Θα συγκαλέσω μια συνάντηση σε σχήμα 5+1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση».

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το χρονοδιάγραμμα της διευρυμένης συνάντησης, ο Αντόνιο Γκουτέρες διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, απαντώντας: «δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε για αυτό».