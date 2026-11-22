Γκράφιτι που χρονολογούνται πάνω από 250 χρόνια πριν, αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών αναστήλωσης σε έναν δρόμο που θεωρείται ως ένας από τους παλαιότερους της Ευρώπης, που κατοικείται αδιαλείπτως.

Τα γκράφιτι βρέθηκαν στη στέγη ενός πύργου στο Vicars’ Close στο Γουέλς, Σόμερσετ, γράφει το BBC. Τα κτίρια χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα και χτίστηκαν για να στεγάσουν το προσωπικό του Καθεδρικού Ναού του Γουέλς. Τα γκράφιτι περιλαμβάνουν γράμματα, διακοσμητικά μοτίβα και το περίγραμμα ενός ποδιού που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1780.

Wells Cathedral

Ο επικεφαλής του καθεδρικού, Τόμπι Ράιτ, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή αποτελεί ένα από τα «δώρα που συνεχίζει να μας προσφέρει το Vicars’ Close» και παρέμενε κρυμμένη για αιώνες.

«Εξαιρετικό έργο πολιτιστικής κληρονομιάς»

Το Vicars’ Close διαθέτει 27 κατοικίες, καθώς και ένα παρεκκλήσι, μια βιβλιοθήκη και ένα θησαυροφυλάκιο. Μια τραπεζαρία συνδέεται επίσης με τον καθεδρικό ναό του Γουέλς μέσω μιας σκεπαστής πεζογέφυρας.

Στο πλαίσιο του έργου αναστήλωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα αναστηλωθούν ορισμένα από τα μεσαιωνικά κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία βαθμού Ι, ενώ οι κατοικίες αναμένεται να ανοίξουν για το κοινό το επόμενο έτος.

Η Τζορτζίνα Λάνταου, Διευθύντρια Ανάπτυξης του Καθεδρικού Ναού του Γουέλς, δήλωσε σχετικά με τις προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων: «Το έργο του Vicars’ Close είναι ένα εξαιρετικό έργο πολιτιστικής κληρονομιάς και είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους έχουν συνεισφέρει στη συγκέντρωση χρημάτων μέχρι σήμερα. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο να διατηρήσουμε αυτά τα όμορφα κτίρια για το μέλλον, αλλά και να αναζωογονήσουμε το “Close” με νέους τρόπους».

Και συνέχισε: «Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε όσον αφορά τους στόχους συγκέντρωσης χρημάτων, αλλά κάθε λίρα θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στη διαφύλαξη αυτού του εξαιρετικού τμήματος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το Vicars’ Close και ανυπομονούμε να ενσωματώσουμε αυτή την ανακάλυψη».

Το σχέδιο είναι να παρουσιαστούν τα γκράφιτι ως μέρος μελλοντικών ξεναγήσεων στον χώρο.