Επιπλέον χρόνος, πέραν του αρχικού χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει ο Δήμος Αθηναίων για τα τέλη Νοεμβρίου, θα χρειαστεί προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (26/11).

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, στο μικρό λεβητοστάσιο οι παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος από την ΕΝΑΟΝ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η παροχή φυσικού αερίου. Ωστόσο, διαφορετική είναι η εικόνα στο μεγάλο λεβητοστάσιο, όπου κατά τον εξειδικευμένο έλεγχο εντοπίστηκε σοβαρό πρόβλημα στις σωληνώσεις.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι περισσότερο από το 80% των συγκολλήσεων του δικτύου, παρά το γεγονός ότι δεν εμφάνιζαν διαρροές, δεν μπορούσαν να πιστοποιηθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση κατέστησε αναγκαία την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων στο μεγάλο λεβητοστάσιο, από το σημείο παροχής έως τους λέβητες. Οι πρόσθετες εργασίες ξεκίνησαν στις 20 Νοεμβρίου και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής, θα απαιτηθούν τουλάχιστον 15 ημέρες για την ολοκλήρωσή τους.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 230.000 ευρώ, εκ των οποίων 130.000 ευρώ αφορούν την αρχική φάση των εργασιών και επιπλέον 100.000 ευρώ τη νέα παρέμβαση για την αντικατάσταση των σωληνώσεων.

Τι διαπιστώθηκε στον έλεγχο του δικτύου φυσικού αερίου

Σε κοινή δήλωσή τους, οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας, Παναγιώτης Χαρλαύτης, και Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, περιγράφουν αναλυτικά τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τους ελέγχους.

Όπως επισημαίνουν, από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμος Αθηναίων ανέλαβε την ευθύνη για την αποκατάσταση των δύο λεβητοστασίων, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες τεχνικές και κατασκευαστικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις μελέτες αδειοδότησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που έχουν εγκριθεί από την ΕΝΑΟΝ.

Στο μικρό λεβητοστάσιο του 40ού Γυμνασίου Αθηνών τοποθετήθηκε πυράντοχη θύρα, καλύφθηκε κατάλληλα η υφιστάμενη τάφρος και αντικαταστάθηκε τμήμα του δικτύου σωληνώσεων φυσικού αερίου.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο έλεγχος από την ΕΝΑΟΝ και ενεργοποιήθηκε η παροχή φυσικού αερίου. Για το συγκεκριμένο λεβητοστάσιο έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου, ενώ εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού στεγανότητας.

Στο μεγάλο λεβητοστάσιο, αντίστοιχα, δημιουργήθηκε αυτοτελές πυροδιαμέρισμα στον χώρο των λεβήτων, εγκαταστάθηκε νέο δίκτυο πυρόσβεσης και ανακατασκευάστηκε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.

Ωστόσο, ο ειδικός ραδιογραφικός έλεγχος στο δίκτυο φυσικού αερίου ανέδειξε ότι πάνω από το 80% των συγκολλήσεων στις σωληνώσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης με βάση τα σημερινά πρότυπα, παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίαζαν διαρροές.

Όπως διευκρινίζουν οι αντιδήμαρχοι, πρόκειται για συγκολλήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί κατά την αρχική εγκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου, το 2003.

Αντικατάσταση 100 μέτρων σωληνώσεων – Στα 230.000 ευρώ το κόστος

Η διαπίστωση των προβλημάτων οδήγησε στην απόφαση για την αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου σωληνώσεων του μεγάλου λεβητοστασίου, από το σημείο παροχής μέχρι τους λέβητες.

Το συνολικό μήκος του δικτύου που πρόκειται να αντικατασταθεί υπολογίζεται σε περίπου 100 μέτρα, ενώ οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν στις 20 Νοεμβρίου και εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον 15 ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τον οικονομικό προϋπολογισμό, οι παρεμβάσεις ανέρχονται συνολικά σε 230.000 ευρώ. Από αυτά, τα 130.000 ευρώ αφορούν την πρώτη φάση των εργασιών για τη συμμόρφωση των δύο λεβητοστασίων με τις εγκεκριμένες μελέτες αδειοδότησης, ενώ τα υπόλοιπα 100.000 ευρώ αφορούν την αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων φυσικού αερίου.

Οι αντιδήμαρχοι υπογραμμίζουν ότι οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στην αποκατάσταση μιας πρόσκαιρης δυσλειτουργίας, αλλά αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κατασκευαστικών προβλημάτων που ανάγονται στην αρχική εγκατάσταση του 2003 και στην ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας του σχολικού συγκροτήματος.

«Η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών δεν επιδέχεται συμβιβασμούς»

Η δημοτική αρχή αναγνωρίζει ότι η νέα καθυστέρηση προκαλεί εύλογη δυσαρέσκεια στη σχολική κοινότητα, επιμένει ωστόσο ότι η ολοκλήρωση των εργασιών με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

«Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν επιδέχεται εκπτώσεις, συμβιβασμούς ή προσωρινές λύσεις», τονίζουν χαρακτηριστικά οι δύο αντιδήμαρχοι.

Παράλληλα, ζητούν την κατανόηση της σχολικής κοινότητας για το πρόσθετο χρονικό διάστημα που απαιτείται, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της σημερινής δημοτικής αρχής, αλλά στα προβλήματα που εντοπίστηκαν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Όπως διαβεβαιώνουν, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να αποκατασταθεί με ασφάλεια η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ