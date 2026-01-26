Γκρεγκ Μποβίνο: Το προφίλ του αφεντικού της ICE - Πώς έγινε ο έμπιστος του Τραμπ για τη μετανάστευση

Πριν από έναν χρόνο, λίγοι Αμερικανοί γνώριζαν το όνομα του Γκρέγκορι Μποβίνο. Τώρα είναι το πρόσωπο της καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Στους δρόμους πολλών αμερικανικών πόλεων, ο Μποβίνο – με κούρεμα buzzcut και τη στολή της Συνοριακής Φρουράς – έχει εντοπιστεί να ηγείται περιπολιών, να ρίχνει δακρυγόνα και να έχει λεκτικές αψιμαχίες με τους επικριτές του. Συχνά ξεχωρίζει ανάμεσα σε ομάδες ομοσπονδιακών αξιωματικών ως ένας από τους λίγους που δεν φοράει μάσκα.



Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι γνωστός για το ότι μοιράζεται φωτογραφίες και κινηματογραφικά βίντεο που προβάλλουν την αποφασιστικότητα των πρακτόρων της Συνοριακής Φρουράς να εκτελέσουν την αποστολή τους.



Και τώρα, η παρουσία του στο βήμα και στις οθόνες σε όλο τον κόσμο γίνεται όλο και πιο συχνή, καθώς δίνει συνεντεύξεις από τη Μινεάπολη. Εκεί βρισκόταν λίγες ώρες μετά τη δολοφονία ενός άνδρα από πράκτορα της ICE στη Μινεσότα το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι πράκτορες έκαναν αυτό που είχαν εκπαιδευτεί να κάνουν όταν αντιμετώπισαν έναν οπλισμένο ύποπτο που «ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά και να σφαγιάσει τις δυνάμεις της τάξης».



Οι επικριτές καταδίκασαν γρήγορα τη δήλωση του Μποβίνο και άλλων αξιωματούχων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι τα βίντεο της πυροβολισμών απέχουν πολύ από αυτά που υποστήριζαν.

Αλλά ο Μποβίνο επανήλθε... «Το γεγονός ότι είναι άρτια εκπαιδευμένοι απέτρεψε τυχόν πυροβολισμούς κατά των Αρχών επιβολής του νόμου, οπότε μπράβο στις Αρχές επιβολής του νόμου που τον εξουδετέρωσαν πριν προλάβει να το κάνει εκείνος», δήλωσε στο πρόγραμμα «State of the Union» του CNN.

Πιεζόμενος να προσκομίσει αποδείξεις, ο Μποβίνο είπε ότι θα προκύψουν περισσότερες λεπτομέρειες καθώς οι Αρχές διεξάγουν έρευνα και υποστήριξε ότι ο άνδρας προσπαθούσε να εμποδίσει τους αστυνομικούς.



«Είναι κρίμα που έπρεπε να πληρώσει τις συνέπειες επειδή εισέβαλε στον τόπο του εγκλήματος. Αυτός πήρε την απόφαση να πάει εκεί», είπε.

Τα βίντεο φαίνεται να δείχνουν ότι ο ομοσπονδιακός αξιωματικός αφαίρεσε το όπλο από Άλεξ Πρέτι λίγο πριν τον θανάσιμο πυροβολισμό, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Ο Μποβίνο έχει γίνει πολλές φορές στόχος επικρίσεων για δηλώσεις του. Επί μήνες, σε συνεντεύξεις, καταθέσεις σε δικαστήρια και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπερασπίστηκε επανειλημμένα τις ενέργειες των ομοσπονδιακών αστυνομικών και δεσμεύτηκε να μην υποχωρήσει.

Πώς περιγράφει τις τακτικές των αστυνομικών του

Ο ίδιος χρησιμοποιεί κατά κόρον μια φράση για να περιγράψει τις τακτικές των αξιωματικών του. «Τις αποκαλεί «turn and burn» (στρίψτε και κάψτε)», λέει η συνεργάτης του CNN Lulu Garcia-Navarro. «Είναι πολύ γρήγοροι. Είναι πολύ επιθετικοί. Σπάνε παράθυρα, μπαίνουν μέσα, αρπάζουν ανθρώπους. Και ο λόγος που λέει ότι χρησιμοποιεί αυτές τις τακτικές είναι για να μην θέσει σε κίνδυνο τους πράκτορες και να μην επιτρέψει την ανάπτυξη διαδηλώσεων».

Οι υποστηρικτές της επιθετικής πολιτικής μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης θεωρούν τον Γκρέγκ Μποβίνο ήρωα. Ωστόσο, η δυναμική προσέγγιση που τροφοδότησε την πρόσφατη άνοδό του στην κορυφή έχει επίσης προκαλέσει την έντονη αντίδραση τοπικών αξιωματούχων και διαδηλωτών σε πόλεις όπου δραστηριοποιείται η ομάδα του.

«Θέλουν να δημιουργήσουν χάος», δήλωσε ο κυβερνήτης του Ιλινόις JB Pritzker στο CNN τον Οκτώβριο, κατηγορώντας τον Μποβίνο και άλλους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους ότι πυροδοτούν σκόπιμα τις εντάσεις. «Θέλουν να δημιουργήσουν μια ζώνη πολέμου, ώστε να μπορούν να στείλουν ακόμη περισσότερα στρατεύματα».

Οι σκληρές τακτικές, όπως οι συλλήψεις μεταναστών σε χώρους στάθμευσης και το σπάσιμο παραθύρων αυτοκινήτων, έχουν προκαλέσει ανησυχία, ακόμη και σε ορισμένα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ στον αντίποδα έχουν αποσπάσει επαίνους από ανώτερους αξιωματούχους της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας.



Ερωτηθείς για την επιθετική προσέγγιση που έχει προκαλέσει αυξανόμενες διαμαρτυρίες, ο Μποβίνο υπερασπίστηκε τους αξιωματικούς του. «Ξέρετε, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν κριτική. Είναι ελεύθεροι να κάνουν κριτική από την άνεση του καναπέ τους. Όταν δεν έχουν βιώσει την καθημερινότητα των αστυνομικών, ίσως θα πρέπει να σκεφτούν δύο φορές πριν προχωρήσουν σε κριτική. Οι αξιωματικοί μας ενεργούν νόμιμα, ηθικά και δεοντολογικά σε όλες τις ενέργειες επιβολής του νόμου».

Ηγήθηκε δύσκολων επιχειρήσεων σε πολλές περιοχές

Κατάγομενος από τη Βόρεια Καρολίνα, ο Μποβίνο εντάχθηκε στη Συνοριακή Φρουρά το 1996. Η 30χρονη καριέρα του τον οδήγησε από την Ουάσιγκτον στη Νέα Ορλεάνη, καθώς και σε αποστολές στο εξωτερικό, στην Ονδούρα και την Αφρική. Το 2020 ορίστηκε επικεφαλής της Συνοριακής Φρουράς του Τομέα El Centro της Νότιας Καλιφόρνιας.

Το 2023, απαλλάχθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του, σε μια κίνηση που οι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτήρισαν αντίποινα, αφού κατέθεσε μαρτυρία για τις συνθήκες στα σύνορα υπό τη διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. Το Associated Press ανέφερε ότι υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο, όπως η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια φωτογραφία του στο διαδίκτυο όπου πόζαρε με ένα τουφέκι.



Άρχισε να τραβάει την προσοχή του κοινού το περασμένο καλοκαίρι, όταν βοήθησε στην οργάνωση της σύλληψης περισσότερων από 5.000 μεταναστών σε μια επιχείρηση στο Λος Άντζελες. Από τότε, έχει ηγηθεί εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στο Σικάγο, τη Σάρλοτ, τη Νέα Ορλεάνη και, τώρα, τη Μινεάπολη.

Η συμπεριφορά του Μποβίνο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Σικάγο προκάλεσε αυστηρές επιπλήξεις από έναν ομοσπονδιακό δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι οι περιγραφές του για τα γεγονότα δεν υποστηρίζονταν από βίντεο. Ο δικαστής αποφάνθηκε ότι ο Μποβίνο «προφανώς ρίχνει κάτω» έναν διαδηλωτή μπροστά στην κάμερα. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο ίδιος το αρνήθηκε: «Τον παρακαλώ... να συμμορφωθεί και να απομακρυνθεί από την περιοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες», είπε ο Μποβίνο, προσθέτοντας ότι «η χρήση βίας ήταν εναντίον μου».



Στόχος και το παλτό του...

Τελευταία, μια άλλη πτυχή της εικόνας του Μποβίνο τράβηξε επίσης την προσοχή: το μακρύ πράσινο παλτό που φοράει μερικές φορές.

«Ντύθηκε σαν να πήγε κυριολεκτικά στο eBay και αγόρασε στολή των SS. Γκρεγκ Μποβίνο, μυστική αστυνομία, ιδιωτικός στρατός, μασκοφόροι άνδρες, άνθρωποι που εξαφανίζονται κυριολεκτικά, χωρίς δίκαιη δίκη», δήλωσε πρόσφατα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, κάνοντας μια σύγκριση με τις στολές των Ναζί.



Ο Μποβίνο λέει ότι έχει το σακάκι για περισσότερα από 25 χρόνια και το πήρε από τη Συνοριακή Φρουρά. «Το αγόρασα ως νεαρός πράκτορας, περίπου το 1999», είπε στο News Nation, σημειώνοντας ότι φωτογραφήθηκε επίσης να το φοράει σε μια τελετή κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας Μπάιντεν.