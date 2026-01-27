Γκρέγκορι Μποβίνο: Εγγονός μεταναστών, έγινε σύμβολο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής στις ΗΠΑ

Ο Γκρέγκορι Μποβίνο, απόγονος οικογένειας Ιταλών μεταναστών που έφτασαν στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) στις αρχές του 20ού αιώνα, έχει σήμερα γίνει γνωστός ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες στον χώρο της επιβολής του νόμου.

Παρά τις ρίζες του από οικογένεια που αναζητούσε μια καλύτερη ζωή, ο Μποβίνο ηγείται επιχειρήσεων απέλασης και καταστολής παράτυπων μεταναστών υπό τη διοίκηση της κυβέρνησης Τραμπ.

Γεννημένος το 1970 στην Καλιφόρνια, ο Μποβίνο μεγάλωσε με τις ιστορίες των προγόνων του και αργότερα ακολούθησε καριέρα στην αστυνομία και τη Συνοριακή Περιπολία των ΗΠΑ.

Η στρατιωτικοποιημένη εικόνα και οι αποφασιστικές του ενέργειες στις επιχειρήσεις απέναντι σε παράτυπους μετανάστες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις: υποστηρικτές τον βλέπουν ως υπερασπιστή της νομιμότητας και της ασφάλειας, ενώ οι επικριτές του τον κατηγορούν για αυταρχισμό και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η αντίφαση της προσωπικής του ιστορίας, εγγονός μεταναστών που σήμερα εφαρμόζει σκληρή μεταναστευτική πολιτική, έχει κάνει τον Μποβίνο ένα σημείο συζήτησης για τις μεταναστευτικές εντάσεις στη σύγχρονη Αμερική, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των ταυτοτήτων και των επιλογών στην πολιτική σκηνή.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του για το μεταναστευτικό έχουν απασχολήσει μέχρι και τα ιταλικά Μέσα, που δείχνουν να... απορούν με τη στάση του.