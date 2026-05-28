Γκρεμίστηκε ο μύθος των «λιγότερο εργατικών» Νοτίων – Πρώτοι σε ώρες εργασίας στην ΕΕ οι Έλληνες

Μπορεί οι μύθοι του παρελθόντος να ήθελαν τους λαούς του ευρωπαϊκού Νότου να εργάζονται λιγότερο, ωστόσο η πραγματικότητα και οι επίσημοι δείκτες της Eurostat έρχονται να γκρεμίσουν οριστικά αυτά τα στερεότυπα.

Για ακόμη μία χρονιά, οι Έλληνες αναδεικνύονται οι «πρωταθλητές» της δουλειάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας τις περισσότερες πραγματικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης για το 2025.

Σχεδόν 4 ώρες παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο



Σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, ο μέσος όρος των πραγματικών ωρών εργασίας την εβδομάδα στην ΕΕ (για άτομα ηλικίας 20-64 ετών στην κύρια εργασία τους) ανήλθε στις 35,9 ώρες.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, ο δείκτης αυτός εκτοξεύεται στις 39,6 ώρες την εβδομάδα –αγγίζοντας ουσιαστικά το τυπικό 40ωρο–, γεγονός που φέρνει τη χώρα μας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος μέσος όρος προκύπτει από το σύνολο των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων τόσο εκείνων που απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης όσο και εκείνων με μερική απασχόληση.

Η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη



Πίσω από την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία και η Πολωνία με 38,7 ώρες, καθώς και η Λιθουανία με 38,4 ώρες εβδομαδιαίως.

Στον αντίποδα, οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης φαίνεται πως έχουν βρει μια εντελώς διαφορετική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το συντομότερο εργασιακό site καταγράφεται στην Ολλανδία με μόλις 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν η Δανία και η Γερμανία με 33,9 ώρες και η Αυστρία με 34,0 ώρες.

Ποιοι δουλεύουν περισσότερο στην Ευρώπη



Εξετάζοντας τα επαγγέλματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Eurostat σημειώνει ότι τις περισσότερες ώρες στο τιμόνι, στο γραφείο ή στο πεδίο περνούν οι ειδικευμένοι εργάτες στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας (42,0 ώρες), τα διευθυντικά στελέχη / managers (40,6 ώρες) και όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις (39,4 ώρες).

Αντίθετα, οι λιγότερες ώρες εργασίας καταγράφονται σε ανειδίκευτους εργάτες και χειρωνακτικά επαγγέλματα (31,8 ώρες) καθώς και σε υπαλλήλους γραφείου (34,0 ώρες).

Η νέα αυτή καταγραφή της Eurostat επιβεβαιώνει τη δομική διαφορά της ελληνικής αγοράς εργασίας σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, αναδεικνύοντας την πίεση που δέχεται το εγχώριο εργατικό δυναμικό, το οποίο καλείται να εργάζεται περισσότερο από κάθε άλλον εταίρο στην Ευρώπη.