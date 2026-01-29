«Γκρίζα» δήλωση

Μαντάρα τα έκανε χθες στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης με την αναφορά του σε «γκρίζες ζώνες» με αφορμή την τραγωδία των Ιμίων για να υπερτονίσει τις ευθύνες της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του Κώστα Σημίτη.

Υπό την έννοια ότι εντός ολίγων ημερών, υποτίθεται, ότι Μητσοτάκης και Ερντογάν θα συναντηθούν στην Άγκυρα και τέτοιες δηλώσεις προφανώς και δεν κάνουν... χαρούμενη την ελληνική διπλωματία.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Νέα Υόρκη φρόντισε να «αδειάσει» τον κ. Λαζαρίδη, απαντώντας μάλιστα σε συγκεκριμένη ερώτηση που του έγινε, με την αυτονόητη θέση ότι «το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα».

Ο μαχητικός Μακάριος Λαζαρίδης ίσως και να.... ξεχάστηκε και να νόμιζε ότι βρίσκεται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου καθημερινά πρωταγωνιστεί στο άγριο «πολιτικό ξύλο» με την Κωνσταντοπούλου, αλλά το «φάλτσο» ήταν σοβαρό. Άλλωστε απέναντί του ο κ. Λαζαρίδης είχε τον Χρηστίδη που δεν τον λες και «κοινοβουλευτικό μουτζαχεντίν», το αντίθετο.

Το ΠΑΣΟΚ βέβαια έσπευσε να πιάσει την ευκαιρία ζητώντας αμέσως την αποπομπή του κ. Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου - έπειτα και από τη δήλωση Γεραπετρίτη - κάνοντας λόγο για «ακροδεξιά ρητορική».

Μακάρι ψεύτης να βγω αλλά φοβάμαι ότι οι δηλώσεις μπορεί να βρουν μια φιλόξενη θέση σε τουρκικά ΜΜΕ.



