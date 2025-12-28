Γκύζη: Κατάκοιτη η 67χρονη που τη μαχαίρωσε στον λαιμό ο σύζυγός της - Κρίσιμη η κατάστασή της

Κατάκοιτη είναι η 67χρονη την οποία μαχαίρωσε ο σύζυγός της στον λαιμό λίγο πριν εκείνος αυτοκτονήσει, στην περιοχή του Γκύζη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση από τον 74χρονο, ο οποίος αφού μαχαίρωσε τη σύζυγό του έδωσε τέλος στη ζωή του.



Το θλιβερό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, στην οδό Λοκρίδος 37, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σοβαρά τραυματισμένη στον λαιμό, ενώ ο σύζυγός της (Έλληνες και οι δύο) είχε ήδη εκπνεύσει πέφτοντας από μπαλκόνι.



Σε σημείωμα που άφησε ο 74χρονος σε συγγενικό του πρόσωπο πριν επιτεθεί στη σύζυγό του και δώσει τέλος στη ζωή του, ανέφερε ότι δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που επικρατούσε στο σπιτικό του.