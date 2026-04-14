Γλυφάδα: «Θα τους εντοπίσουμε» - Το μήνυμα του δημάρχου για τους βανδαλισμούς στο σχολείο

Τη δική του απάντηση για τις εκτεταμένες καταστροφές στο σχολικό συγκρότημα της Γλυφάδα έδωσε ο δήμαρχος της πόλης, μετά τη διάρρηξη και τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν από αγνώστους.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, εξέφρασε την έντονη απογοήτευση, τονίζοντας ότι αντί για ένα μήνυμα αισιοδοξίας μετά το Πάσχα, η πρώτη ανάρτηση αφορά «ένα μήνυμα μίσους» απέναντι στο σχολείο, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη δημόσια περιουσία.

«Θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν»

Ο δήμαρχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τους δράστες, υπογραμμίζοντας ότι οι αρχές θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό τους.

Όπως ανέφερε, θα αξιοποιηθούν κάμερες ασφαλείας της περιοχής, μαρτυρίες κατοίκων και περαστικών, ενώ θα υπάρξει συνεργασία με την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι άγνωστοι εισέβαλαν στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Έσπασαν πόρτες, κατέστρεψαν γραφεία, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και άδειασαν πυροσβεστήρες σε όλο το κτίριο.

Παράλληλα, προχώρησαν στην κλοπή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ αφαίρεσαν και χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή.

Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι ο δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των φθορών και των απωλειών, ώστε το σχολείο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει κανονικά με την επανέναρξη των μαθημάτων.

Όπως σημείωσε, οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί έως την προσεχή Δευτέρα.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι θα κινηθούν νομικές διαδικασίες κατά των υπευθύνων, με αγωγές και μηνύσεις.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι το κόστος των ζημιών θα επιβαρύνει τους δράστες, ενώ σε περίπτωση που πρόκειται για ανήλικους, την ευθύνη θα φέρουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.