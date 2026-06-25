Γλυκερία κατά της τραπ: «Δεν μου αρέσει ο αιχμηρός λόγος» – Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Θεοφάνους

Η συζήτηση γύρω από την τραπ μουσική και τους στίχους της παραμένει έντονη, με ολοένα και περισσότερους καλλιτέχνες να τοποθετούνται δημόσια. Αυτή τη φορά, μέσα από δηλώσεις τους στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, τόσο η Γλυκερία όσο και ο Γιώργος Θεοφάνους εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο λόγος σε αρκετά τραγούδια του συγκεκριμένου μουσικού είδους, ξεκαθαρίζοντας πως άλλο είναι η εξέλιξη της μουσικής και άλλο ο προσβλητικός στίχος.

Η Γλυκερία: «Παρακολουθώ τα νέα ρεύματα, αλλά δεν τα ακολουθώ»

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια εξήγησε πως προσπαθεί να ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν στη σύγχρονη μουσική σκηνή, χωρίς όμως να υιοθετεί όλα τα νέα μουσικά ρεύματα.

«Δεν παρακολουθώ τόσο στενά την τραπ, γιατί όταν είναι τόσο αιχμηρός ο λόγος δεν μου αρέσει καθόλου. Με ενοχλεί γιατί προσβάλλει διάφορα πράγματα. Παρακολουθώ όσο μπορώ τα νέα ρεύματα, δεν τα ακολουθώ, τα παρακολουθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Θεοφάνους

Παρόμοια ήταν και η άποψη του Γιώργου Θεοφάνους, ο οποίος στάθηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα σε αρκετά τραγούδια της τραπ.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης υπενθύμισε ότι μεγάλωσε με δημιουργούς που μελοποιούσαν σπουδαίους Έλληνες ποιητές και τόνισε πως δυσκολεύεται να αποδεχθεί τραγούδια με υβριστικό λόγο ή ξενόγλωσσες εκφράσεις που, όπως είπε, αλλοιώνουν την ελληνική γλώσσα.

Οι τοποθετήσεις των δύο καλλιτεχνών έρχονται να προστεθούν στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια γύρω από την τραπ μουσική. Παρότι αναγνωρίζουν πως κάθε εποχή φέρνει νέα μουσικά ρεύματα, και οι δύο ξεκαθάρισαν ότι εκείνο που τους προβληματίζει περισσότερο δεν είναι το είδος της μουσικής, αλλά οι στίχοι και τα μηνύματα που μεταφέρονται μέσα από αυτούς.