Γλυκερία: «Λάθος που κάποιες χώρες αποχωρούν από τη Eurovision λόγω του Ισραήλ»

Την αντίθεσή της στις αποχωρήσεις χωρών από τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, εξέφρασε η Γλυκερία.

Μιλώντας στο OPEN, η δημοφιλής ερμηνεύτρια χαρακτήρισε λανθασμένη αυτή τη στάση.

«Δεν θα το συζητήσουμε αυτό», είπε όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που προκαλεί η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026.

«Για μένα είναι λάθος που αποχωρούν κάποιοι».

Συμπλήρωσε δε πως δεν πτοείται από πιθανές αρνητικές κριτικές. «Ο κόσμος με αγαπάει και τον αγαπώ κι εγώ. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο», ανέφερε, θέλοντας να δώσει έναν ενωτικό τόνο.

Όσον αφορά στα τραγούδια που θα διαγωνιστούν και έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η ερμηνεύτρια ανέφερε: «Δεν είδα τα τραγούδια της Eurovision και δεν νομίζω ότι θα παρακολουθήσω και τον διαγωνισμό».

Σημειώνεται πως η επιλογή της Γλυκερίας να τραγουδήσει στο Ισραήλ ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι πολεμικές επιχειρήσεις της χώρας στη Γάζα, προκάλεσε μεγάλο κύμα αντιδράσεων.