Γλυφάδα: Χώροι άθλησης τα νυχτερινά κέντρα

Μετά από περίπου τρεις δεκαετίες η περιοχή που είχε συνδυαστεί με την νυχτερινή διασκέδαση μεταμορφώνεται σε χώρο άθλησης. Σε ένα ειδυλλιακό τοπίο που βρίσκεται πάνω στο κύμα και σε έκταση 30 στρεμμάτων θα δημιουργηθούν μέχρι το καλοκαίρι τέσσερα γήπεδα μπάσκετ, στίβος, και ένας μεγάλο χώρο στάθμευσης, ενώ το πράσινο θα κυριαρχήσει.

Ο εγκαταλελειμμένος χώρος του Cataralla δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιος καθώς ο Δήμος Γλυφάδας πρόσφατα γκρέμισε τις παραπαίουσες εγκαταστάσεις που αποτελούσαν τα τελευταία χρόνια υγειονομικό κίνδυνο και τώρα περνά στο δεύτερο στάδιο.

Κάτοικοι και επισκέπτες της Γλυφάδας, αθλητές, περιπατητές και λουόμενοι, άνθρωποι κάθε ηλικίας θα απολαμβάνουν σε λίγους μήνες έναν «παράδεισο», εκεί που κάποτε υπήρχαν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης με ιδιωτικούς χώρους και ηχορύπανση.

Ο Γιώργος Παπανικολάου έκανε λόγο για ένα νέο τοπόσημο που γεννιέται στην Γλυφάδα το οποίο θα είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο σε όλους. «Τα σχέδια και οι μελέτες προχώρησαν, το έργο εντάχθηκε στη φιλοσοφία της ανάπλασης όλου του παραλιακού μας μετώπου και τώρα περνάει στο τελικό πια στάδιο: Τα κέντρα διασκέδασης και η ηχορύπανση ανήκουν οριστικά στο παρελθόν και το μέλλον φέρνει ένα χώρο ανοιχτό και ελεύθερο, με ποιοτικές υποδομές για μικρούς και μεγάλους. Το καλοκαίρι θα παραδώσουμε λοιπόν έναν ολοκαίνουργιο χώρο άθλησης και αναψυχής: Τέσσερα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, στίβος με ταρτάν και διαδρομή 300 μέτρων, υπαίθρια όργανα γυμναστικής, πολύ πράσινο. Κι ένας υπαίθριος χώρος στάθμευσης, που θα εξυπηρετεί και τους λουόμενους».