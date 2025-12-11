Γλυφάδα: Οδηγός μηχανής άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 01:00 ξημερώματα στη Γλυφάδα και συγκεκριμένα στη συμβολή των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Ανδρέα Παπανδρέου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 26χρονη συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που αναβάτης ήταν ένας 38χρονος.

Ο δικυκλιστής αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, ωστόσο, λίγο αργότερα κατέληξε. Η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ οι ακριβείς συνθήκες είναι υπό διερεύνηση από την Τροχαία Αττικής.