Γλυπτά του Παρθενώνα: Η UNESCO επαναφέρει το ζήτημα της επιστροφής τους στην Ελλάδα

Στο προσκήνιο επαναφέρει το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα η γαλλική ηλεκτρονική εφημερίδα Le Petit Journal, με δημοσίευμά της υπό τον τίτλο «Η UNESCO επαναφέρει το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα».

Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται η σημασία της απόφασης που έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα στο Παρίσι η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO, η οποία είναι αρμόδια για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους, καλώντας την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο να επαναλάβουν ενεργά τις συνομιλίες τους για την επανένωση των Γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο με εκείνα που εκτίθενται στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, η νέα αυτή τοποθέτηση της UNESCO «συνιστά σημαντική στήριξη για την Αθήνα», η οποία διεκδικεί εδώ και δεκαετίες την οριστική επιστροφή των τμημάτων που αφαιρέθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα από τον λόρδο Έλγιν, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι ελληνικές Αρχές υπερασπίστηκαν ενώπιον της UNESCO τη σταθερή τους θέση πως κανένα έγκυρο οθωμανικό έγγραφο δεν αποδεικνύει τη νομιμότητα της μεταφοράς των Γλυπτών στο Λονδίνο. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι τα Γλυπτά αποτελούν ένα αδιαίρετο καλλιτεχνικό σύνολο, άρρηκτα συνδεδεμένο με το μνημείο της Ακρόπολης.

Η Le Petit Journal αναφέρει ακόμη ότι, απέναντι στα ελληνικά επιχειρήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε την παραδοσιακή του θέση, σύμφωνα με την οποία η απόκτηση των Γλυπτών ήταν νόμιμη. Το Λονδίνο υπενθύμισε επίσης ότι το βρετανικό νομικό πλαίσιο περιορίζει κάθε μόνιμη επιστροφή αντικειμένων που ανήκουν στις εθνικές συλλογές, προβάλλοντας παράλληλα τη διεθνή προβολή που προσφέρει το Βρετανικό Μουσείο.

Το διπλωματικό κλίμα φαίνεται να αλλάζει υπέρ της Ελλάδας

Ωστόσο, όπως σημειώνει η γαλλική εφημερίδα, το διπλωματικό κλίμα φαίνεται να εξελίσσεται υπέρ της Ελλάδας. Πολλά κράτη-μέλη της Επιτροπής της UNESCO, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Βραζιλία, η Αίγυπτος και η Κίνα, στήριξαν το ελληνικό αίτημα για την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Παρέμβαση έκανε και η Τουρκία, αμφισβητώντας την ύπαρξη του οθωμανικού εγγράφου που προβάλλεται για να δικαιολογήσει τη μεταφορά των Γλυπτών στο Λονδίνο. Η τοποθέτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα από τα βασικά επιχειρήματα της βρετανικής πλευράς συνδέεται ιστορικά με την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, η συζήτηση πλέον υπερβαίνει το αυστηρά ελληνοβρετανικό πλαίσιο και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές κίνημα επανεξέτασης συλλογών που αποκτήθηκαν κατά την αποικιοκρατική περίοδο.

Η Le Petit Journal υπογραμμίζει ότι η UNESCO αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη διαφορά ως μείζον διακρατικό ζήτημα, το οποίο αφορά την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και όχι απλώς μια εκκρεμότητα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο.

Ένα από τα πιο εμβληματικά πολιτιστικά αιτήματα στον κόσμο

Καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου παραμένουν σε αδιέξοδο, η ανανεωμένη έκκληση της UNESCO θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις διαπραγματεύσεις γύρω από μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτιστικές διαφορές παγκοσμίως, καταλήγει το άρθρο.

Το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει εδώ και δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας. Η Αθήνα ζητά την οριστική επιστροφή και επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα εκθέματα, αλλά για αναπόσπαστα τμήματα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς.