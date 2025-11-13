Γνωστή εταιρεία μεταφορών «παίρνει τα βουνά»: Θα σας πηγαίνει σε πίστες του σκι

Γνωρίσαμε την Uber στις μεγάλες πόλεις, τώρα «παίρνει τα βουνά». Ναι καλά ακούσατε, πλέον η Uber δίνει μια νέα δυνατότητα και θα μεταφέρει επιβάτες στις πίστες του σκι.

Η εταιρεία μεταφορών ανακοίνωσε την Πέμπτη το Uber Ski, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να κλείνουν μεταφορά από και προς σχεδόν 40 βουνά στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ελβετία και τη Γαλλία, σύμφωνα με μια ανακοίνωση. Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι τον Μάρτιο.

Η Uber συνεργάζεται με την Vail Resorts για να επιτρέπει στους επιβάτες να κάνουν κράτηση Uber Reserve απευθείας στους διάφορους προορισμούς της εταιρείας ορεινών θέρετρων. Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν ένα Epic Pass, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 90 χιονοδρομικά κέντρα και κέντρα σνόουμπορντ, απευθείας από την εφαρμογή. Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν κράτηση UberXL ή UberXXL έως και 90 ημέρες νωρίτερα, με τα μεγαλύτερα οχήματα να προσφέρουν περισσότερο χώρο στο πορτμπαγκάζ για να χωρέσουν επιπλέον εξοπλισμό, σημειώνει το CNBC.

Η κυκλοφορία αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς ενημερώσεων που προσφέρει η Uber εν όψει της εορταστικής περιόδου. Ο Pradeep Parameswaran, παγκόσμιος διευθυντής κινητικότητας της Uber, δήλωσε ότι οι νέες λειτουργίες θα βοηθήσουν «τους ανθρώπους να ξοδεύουν λιγότερο χρόνο ανησυχώντας για τη μετακίνηση και περισσότερο χρόνο απολαμβάνοντας τις σημαντικές στιγμές» κατά τη διάρκεια των εορταστικών μηνών.

Επιπλέον, η Uber κυκλοφόρησε μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή με την ονομασία «Send a Ride», η οποία επιτρέπει στους χρήστες να καλύψουν το κόστος της διαδρομής κάποιου άλλου στέλνοντας έναν σύνδεσμο κουπονιού που θα εφαρμοστεί αυτόματα στην επόμενη διαδρομή του ατόμου. Η εταιρεία διαθέτει ήδη μια επιλογή δώρων για την πλατφόρμα Uber Eats.