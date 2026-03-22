Καρδίτσα: Νεκρός τραγουδιστής, «βλέπει» δολοφονία η ΕΛΑΣ - Έγινε μία προσαγωγή

Ο γνωστός τραγουδιστής στην Καρδίτσα Γιώργος Τσιτόγλου βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής (22/3) στην περιοχή των Καμινάδων, σε ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από αστυνομικές πηγές, ο άνδρας έφερε θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε σπίτι, στην οδό Τρικάλων, στην Καρδίτσα.

ΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΘΥΜΑ 51ΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής για την απαραίτητη εξέταση, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας διερευνά την υπόθεση, προσπαθώντας να ρίξει φως στα πιθανά κίνητρα.

Είχε ραντεβού με μια γυναίκα

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχει γίνει μία προσαγωγή ενός ανθρώπου της νύχτας για τη δολοφονία του τραγουδιστή. Μιλώντας στους αστυνομικούς υποστήριξε ό,τι ο εκλιπών ήταν στο σπίτι του όπου είχε ραντεβού με μια γυναίκα.

ΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΘΥΜΑ 51ΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι στο σπίτι υπήρχα άλλα δύο άτομα και σε αυτούς φέρεται να αποδίδει την - κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας - δολοφονία του τραγουδιστή. Λέγεται επίσης ότι υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει δύο άτομα να τρέχουν.

Η είδηση έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στους κατοίκους της πόλης, που γνώριζαν τον εκλιπόντα τόσο για τη μουσική του δραστηριότητα όσο και για τη συμμετοχή του στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.