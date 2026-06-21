Η προετοιμασία για την επιστροφή του GNTM βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια πρώτη γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τα backstage των γυρισμάτων του νέου κύκλου του fashion reality, δείχνοντας το ευχάριστο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.

Στα στιγμιότυπα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει χαμογελαστή, δοκιμάζει περούκες και απολαμβάνει χαλαρές στιγμές στα παρασκήνια, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Μαζί της βρίσκονται η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης και η Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι θα έχουν ενεργό ρόλο στον νέο κύκλο του GNTM.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν πως η νέα ομάδα έχει ήδη βρει χημεία, με το κλίμα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετικό και δημιουργικό, λίγους μήνες πριν από την πρεμιέρα.

Παράλληλα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την επιστροφή του GNTM, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο τηλεοπτικό ξεκίνημα.

«Ξεκινάμε το GNTM τον Σεπτέμβρη, όλα φανταστικά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, κι εμείς με τις δυσκολίες μας, με ό,τι συμβαίνει αυτή την εποχή, αλλά είμαστε πολύ ευδιάθετοι, πολύ χαρούμενοι, προχωράμε δυναμικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Μπέττυ Μαγγίρα, αποκαλύπτοντας πως η ηθοποιός και παρουσιάστρια ενσωματώθηκε αμέσως στην ομάδα.

«Έδεσε απευθείας στην παρέα, από την πρώτη κιόλας μέρα και τώρα που έχουμε μπει στα επεισόδια κανονικά, είναι λες και είμαστε χρόνια μαζί. Περνάμε πολύ ωραία», ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Όπως φαίνεται, η χημεία ανάμεσα στα μέλη της νέας κριτικής ομάδας έχει ήδη αναπτυχθεί, με το κλίμα στα γυρίσματα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετικό και δημιουργικό.

Με τις προετοιμασίες να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και τα γυρίσματα να βρίσκονται σε εξέλιξη, το GNTM ετοιμάζεται να επιστρέψει τον Σεπτέμβριο με ανανεωμένη διάθεση, νέα πρόσωπα και πολλές εκπλήξεις για τους τηλεθεατές.