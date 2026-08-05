GNTM: Πως αποκαλύπτει η παραγωγή τα μοντέλα του παιχνιδιού (βίντεο)

Το Star δίνει στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του ριάλιτι μόδας GNTM και αποκαλύπτει τα πρόσωπα των επίδοξων μοντέλων, που θα βρεθούν αντιμέτωπα με την κριτική επιτροπή, διεκδικώντας μια θέση στο σπίτι του παιχνιδιού μόδας.

«Καμαρίνια έτοιμα, φώτα αναμμένα και οι κριτές στις θέσεις τους. Το #GNTMgr έρχεται!», αναφέρεται στην επίσημη ανάρτηση στον λογαριασμό του Gntm στο instagram, δίνοντας μας μια μικρή γεύση για το τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε στις οθόνες μας την νέα τηλεοπτική σεζόν.

Οι κριτές βρίσκονται στις θέσεις του και είναι έτοιμοι να δώσουν το πολυπόθητο "ΝΑΙ", ενώ η αγωνία των μοντέλων "χτυπάει" κόκκινο, διεκδικώντας μια θέση στον χώρο της μόδας μέσα από τον 7ο κύκλο του τηλεπαιχνιδιού.

Δείτε το βίντεο: