Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα: Η τελευταία μάχη- Η ζωή της γυναίκας που άφησε τα φώτα και πάλεψε με αξιοπρέπεια

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα.Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα. Στο πλευρό της, καθ' όλη τη διάρκεια της πολυετούς και αξιοπρεπούς μάχης που έδινε με την ασθένεια, στάθηκε αφοσιωμένος ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η Γωγώ Μαστροκώστα πάλευε συνεχώς με τις επιπλοκές στο δωμάτιο του δέκατου ορόφου στον Ευαγγελισμό. Αδιάκοπα. Από τον Ιανουάριο του 2026 βρισκόταν ανάμεσα στο νοσοκομείο και στο σπίτι της , όπου δεν παρέμενε παρά μόνο λίηγες μέρες. Στις αρχές του Μαϊου, έχοντας πάρει εξιτήριο για ένα 24ωρο, μια νέα ακόμα πιο σοβαρή υποτροπή την ανάγκασε να αποχωριστεί την οικογένειά της.

Την τελευταία εβδομάδα οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν σε κωματώδη κατάσταση, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα σοβαρή και τους δικούς της ανθρώπους να ζουν στιγμές αγωνίας. Το περιβάλλον της το επιβεβαίωσε.

Δεν σταμάτησε να δίνει τον αγώνα της μέχρι και πριν από κάποιες ώρες.

Εκεί, στον 10ο όροφο του Ευαγγελισμού πάντα δίπλα της ο Τραϊανός Δέλλας, ο άντρας που κέρδισε την καρδιά της και τη στήριξε μέχρι την τελευταία στιγμή, η κόρη τους Βικτώρια, η μητέρα της και τα αδέλφια της Φώφη και Δημήτρης.. Μαζί τους, σχεδόν κάθε μέρα, ο «αιώνιος» φίλος της Χάρης Σιανίδης, η κουμπάρα της Στάλω Ηλία, η Ορθούλα Παπαδάκου, η Μαρία Καλάβρια, η Τζένη Τζιβεριώτη και άλλοι που βρίσκονταν στον στενό της κύκλο.

Η μεταμόσχευση μυελού οστών

Το 2022 η Γωγώ Μαστροκώστα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού. Ήταν η περίοδος που μέσα της γιγαντώθηκε η ελπίδα. Το 2023 και το 2024 ήταν δυο καλά χρόνια για εκείνη. Η εξέλιξη όμως, ήταν διαφορετική. Κάπου στις αρχές του 2025 ξεκίνησαν οι επιπλοκές. Η μεταμόσχευση συνοδεύτηκε, όπως δυστυχώς συμβαίνει κάποιες φορές, από τη νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή (Graft-versus-Host Disease – GVHD) ,μία σοβαρή ανοσιολογική επιπλοκή που μπορεί να προσβάλλει πολλαπλά όργανα.

Ο θάνατός της, στα 56 της χρόνια, συνέτριψε τους ανθρώπους της, που δεν έπαυαν να ελπίζουν σε ένα θαύμα και να προσεύχονται για αυτό.

Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα σκόρπισε θλίψη στους ανθρώπους που τη γνώρισαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέσα από την τηλεόραση και τα περιοδικά και παρακολουθούσαν εδώ και χρόνια την άνιση μάχη που έδινε με τον καρκίνο με αξιοπρέπεια και δύναμη.

Το ανέμελο κορίτσι που έγινε σύμβολο εποχής

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και μεγάλωσε με τα αδέλφια της Δημήτρη και Φώφη. Στα σχολικά της χρόνια όνειρο και στόχο να σπουδάσει στην Ιατρική. Τελικά, κατάφερε να μπει στη Γυμναστική Ακαδημία. Η ζωή όμως είχε άλλα σχέδια για το κορίτσι που ανακαλύφθηκε από το Mega και έκανε τα πρώτα βήματα στο πρωινό μαγκαζίνο «Μεταξύ μας» το 1995, όπου παρουσίαζε τη στήλη της γυμναστικής.

Πολύ γρήγορα η Γωγώ έγινε γνωστή και ανακηρύχθηκε sex symbol, με δεκάδες φωτογραφήσεις σε περιοδικά και εξώφυλλα της εποχής να ακολουθούν. Συμμετείχε σε εκπομπές και σε σειρές με guest star ρόλους -και όχι μόνο -, όπως : Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή το 1997, Οι άντρες δεν υπάρχουν πια το 1998, Τηλεμπόρα το 2004.



Το 2000 η Γωγώ Μαστροκώστα έπαιξε και στον κινηματογράφο στην ταινία «Η αγάπη είναι ελέφαντας» και το 2002 στην τηλεταινία «Dream hotel” στο Mega.



Ήταν τόσο χειμαρρώδης και της άρεσε να δοκιμάζει νέα πράγματα, μέχρι που είπε ναι στην ηχογράφηση του τραγουδιού «Αμαρτία» και την κυκλοφορία δικού της CD το 2007.

Στην πραγματικότητα, όμως, όπως η ίδια είχε δηλώσει, είχε πολύ λίγη αυτοπεποίθηση για την εμφάνισή της: «Η μάνα μου δεν μου είχε πει ποτέ ότι είμαι ωραία. Στα 30 μου μού το είπε. Δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση. Περνούσα από καθρέφτη και έλεγα φτου να φύγω».



Η προσωπική ζωή

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, στα εξώφυλλα πρωταγωνιστούσαν ο Απόστολος Γκλέτσος και ο θυελλώδης έρωτας με την Άννα Βίσση. Μετά το άδοξο τέλος ήρθε στη ζωή του η λαμπερή Γωγώ, που οι παπαράτσι κυνηγούσαν νυχθημερόν. Η σχέση τους απασχόλησε τον Τύπο, έγιναν εξώφυλλο πολλές φορές και όλοι περίμεναν την ανακοίνωση του γάμου τους μιας και είχε δημοσιοποιηθεί ότι το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί. Δεν έφτασαν ποτέ στα σκαλιά της εκκλησίας και παρά τον θόρυβο κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, το πότε ήρθε το τέλος δεν μαθεύτηκε ποτέ παρά αρκετό καιρό αργότερα όταν σταμάτησαν να εμφανίζονται μαζί.

Και ύστερα ήρθε ο Τραϊανός… Η Γωγώ Μαστροκώστα και ο ποδοσφαιριστής γνωρίστηκαν το 2006, όταν η Γωγώ Μαστροκώστα τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο «Ρόδον» στην περιοχή του Αεροδρομίου στη Θεσσαλονίκη και ο Τραϊανός Δέλλας αγωνιζόταν ακόμα στην ΑΕΚ. Ένας κοινός τους γνωστός έκανε την πρώτη επαφή. Εκείνη η βραδιά εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα, με τη δεύτερη συνάντηση τους να γίνεται στο Κολωνάκι, όπου ο Τραϊανός τόλμησε να της ζητήσει να βγουν ραντεβού. Η Γωγώ δέχτηκε και έτσι ξεκίνησαν όλα…

«Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν εκφοβιστικός όταν τον είδα. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άντρα δυο μέτρα και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό για μένα. Τον γνώρισα δέκα μήνες αφότου πήρε διαζύγιο. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, γιατί έχω ακούσει πως εγώ τον χώρισα. Η ιστορία αυτής της σχέσης που δεν ήταν η πιο ιδανική στην αρχή και η κατάληξη αυτής λες ότι αυτό είναι μοίρα», είχε πει η ίδια.

Μπορεί η ζωή της μέχρι τότε να ήταν πάντα στο φως, αλλά η σχέση της με τον Τραϊανό την άλλαξε. Την έκανε να θέλει να ακολουθήσει τον τρόπο του, μακριά από τα φώτα, με αποτέλεσμα η σχέση τους να γίνει γνωστή τον Ιανουάριο του 2007, στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε κλαμπ, μαζί με την κολλητή της την Ορθούλα Παπαδάκου, τον αδερφό της Πιτ Παπαδάκο και τη γυναίκα του Μάντα.

«Έπρεπε να δείξω υπομονή, έναν χρόνο μετά είπαμε ότι έχουμε σχέση. Για εμένα είχαμε σχέση από το πρώτο λεπτό, για τον Τραϊανό μετά από έναν χρόνο. Όμως εκτιμούσα την ειλικρίνειά του και ήξερα πως όταν αυτός ο άντρας πει ότι είναι μαζί μου, θα είναι μαζί μου. Τον πρώτο χρόνο ήμουν στο “χαρέμι”. Μου δημιουργούσε άγχος όλο αυτό, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο άντρας αυτός και ευτυχώς είδα πιο μπροστά. Στην αρχή της σχέσης μας, έμενα στο σπίτι του και δεν μου έδινε κλειδιά », είχε πει χαρακτηριστικά.

Η πρόταση γάμου που καθυστερούσε και το μωρό που χάθηκε

Κι έφτασε η στιγμή που ο ποδοσφαιριστής της ζήτησε να συγκατοικήσουν επίσημα. Δεν άργησε να έρθει και η εγκυμοσύνη.

«Η πρόταση γάμου άργησε να γίνει. Μένω έγκυος, είχα και μια εγκυμοσύνη που έχασα ένα μωράκι, τέλος πάντων και είμαι 4-5 μήνες έγκυος χωρίς πρόταση. Έτσι λοιπόν στον έκτο μήνα λέω στον Τραϊανό "θα βαφτίσουμε την κόρη μας Βικτώρια Μαστροκώστα". Βικτώρια λένε τη μητέρα του και Μαστροκώστα γιατί αν δεν έχεις παντρευτεί, το παιδί παίρνει το επίθετο της μητέρας μέχρι να το αναγνωρίσει ο πατέρας. Μετά από λίγες ημέρες ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και μου εμφανίζει ένα δαχτυλίδι, τόσο απλά», περιέγραφε η Γωγώ Μαστροκώστα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πρώτα με πολιτικό γάμο τον Σεπτέμβριο του 2008 και στις 9 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Βικτώρια.

Ο καρκίνος του μαστού

Τρεις μέρες μετά από τον ερχομό της Βικτώριας , η Μαστροκώστα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Μίλησε πρώτη φορά για την περιπέτεια της το 2010, λέγοντας ότι διαπίστωσε πως υπήρχε πρόβλημα με τον θηλασμό του μωρού και είχε πόνους στο στήθος: «Ένα κομμάτι το οποίο με πληγώνει είναι ότι δεν χάρηκα τις πρώτες στιγμές με το παιδί μου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχασα. Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα. Και δεν μπορείς, γιατί πρέπει να έχεις όλες τις δυνάμεις σου να ανταπεξέλθεις στον Γολγοθά που ξεκινάει. Ίσως αυτό ήταν το τίμημα για να έρθει στη ζωή η κόρη μου. Κι ας μην είχα μαλλιά, κι ας μην ήμουν καλά, για τον Τραϊανό ήμουν θεά. Μακάρι όλες οι γυναίκες να είχαν έναν σύντροφο σαν τον δικό μου».

Το ζευγάρι αποφάσισε να παλέψει με όλες τις δυνάμεις του και ταξίδεψαν μαζί στο Σικάγο, σε μία από πιο φημισμένες κλινικές της Αμερικής με τη στήριξη της οικογένειας Μπούση. Ήταν ακριβώς τότε που ο Τραϊανός απέδειξε πόσο βαθιά αγαπούσε τη Γωγώ που τον αποκαλούσε “φύλακα – άγγελό” της.

«Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου», εξομολογήθηκε.

Ο γάμος και η βάφτιση

Η Γωγώ νίκησε! To ζευγάρι, έχοντας μετακομίσει για δυο χρόνια στην Κύπρο, μετά από τη μεταγραφή του Τραϊανού στην Ανόρθωση, επιστρέφει στην Αθήνα. Αποφάσισαν να τελέσουν τον θρησκευτικό τους γάμο την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 και τη βάφτιση της κόρη του στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στο Κτήμα Νάσιουτζικ.

Η Γωγώ πήγε στην εκκλησία με μια εντυπωσιακή λευκή Rolls Royce, συνοδευόμενη από τον αδερφό της Δημήτρη και την κόρη της, φορώντας ένα στράπλες, ογκώδες νυφικό από τον οίκο Elli Saab, με τα μαλλιά της ελεύθερα, στολισμένα με πέπλο. Κουμπάροι ήταν η Έλλη Μπούση και ο Σάββας Κοκός, ενώ ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο ήρθε ειδικά από την Κύπρο, απ' όπου κατάγεται ο Τραϊανός Δέλλας –ο οποίος την ώρα που ο παπάς έλεγε «η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα» προσπάθησε να αποφύγει το πάτημα του ποδιού αλλά δεν τα κατάφερε.

Το ζευγάρι είχε ζητήσει αντί για δώρα οι καλεσμένοι να στηρίξουν το σύλλογο «Ελπίδα».

Την ίδια εποχή αγόρασαν μία μεζονέτα στο Ελληνικό, όπου έγινε το σπιτικό τους μέχρι σήμερα. Η Γωγώ ήταν πάντα μία εξαιρετκή οικοδέσποινα και είχε το σπίτι της πάντα ανοιχτό για όλους.

Το 2010 η Γωγώ γύρισε την πλάτη της στα φώτα και στην τηλεόραση και ξεκίνησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα, δημιουργώντας το προσωπικό της brand ρούχων ενώ παράλληλα ασχολείται με το real estate. ΚΑνένας δεν θα πίστευε ότι δεν την ενδιέφερε ποτέ να είναι διάσημη και να ζει με τα φώτα μόνιμα στραμμένα πάνω της. Οι δικοί της άνθρωποι, όμως, ήξεραν.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Η δημοσιότητα και η Γωγώ δεν… συναντιόντουσαν τα τελευταία χρόνια. Με τον Τραϊανό επέλεξαν συνειδητά να απομακρυνθούν, να προστατεύσουν τη γαλήνη τους και το παιδί τους. Η απόφαση αυτή φαίνεται πως πάρθηκε για να διαχειριστούν με ηρεμία τα προβλήματα υγείας που επέστρεψαν στην καθημερινότητά τους.

Η Βικτώρια, δεν εκτέθηκε στα φώτα. Ελάχιστες φορές η Γωγώ ανέβασε φωτογραφίες μαζί της, μιλώντας πάντα για την αγάπη της στο παιδί της, για το ότι ήταν η ζωή της όλη.

Τα social media δεν τα αγαπούσε και ανέβαζε από καιρό σε καιρό στιγμές της. Οι εμφανίσεις ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Η τελευταία της ανάρτηση τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν ένα βίντεο από το εστιατόριο που διατηρούν τα αδέρφια της, Φώφη και Δημήτρης.

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση έγινε (πάντα) μαζί με τον Τραϊανό στα γενέθλια της Άννας Βίσση το 2024, μετά από την πρόσκληση της τραγουδίστριας.

Το τελευταίο αντίο

Ο Τριϊανός, ο βράχος της ζωής της, όπως περιγράφουν οι δικοί τους άνθρωποι, δεν σκέφτηκε ούτε ένα λεπτό να εγκαταλείψει τη Γωγώ, ακόμα και έξω από το δωμάτιο του Ευαγγελισμού που άφησε την τελευταία της πνοή. Όλα τα ζούσαν μαζί μέχρι το τέλος. Η Βικτώρια, η κόρη της, 18 χρόνων πια, ξέρει πολύ καλά ότι η μητέρα της την αγάπησε όσο τίποτα στον κόσμο και έδινε όλες τις μάχες για να μην την αποχωριστεί.

Η Γωγώ Μαστροκώστα αφήνει πίσω της το αποτύπωμα μιας γυναίκας που στάθηκε με αξιοπρέπεια απέναντι στις δυσκολίες, και έδειξε πως η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στην εικόνα, αλλά στον τρόπο που συνεχίζεις όταν η ζωή σε δοκιμάζει.