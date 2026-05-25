Γωγώ Μαστροκώστα: Πού θα γίνει η κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειάς της

Θλίψη σκόρπισε σε όλη τη χώρα η είδηση ότι η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών.

Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Δυστυχώς, η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε αυτή τη μάχη που έδινε σε ηλικία 55 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιθυμία της οικογένειάς της είναι η Γωγώ Μαστροκώστα να ταφεί στο χωριό της, στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, σε στενό κύκλο, παρουσία μόνο της οικογένειας και των δικών της ανθρώπων, μακριά από τις κάμερες.

Αν και η Γωγώ Μαστροκώστα είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της μπροστά από τις κάμερες, αυτή την άνιση και σκληρή μάχη που έδωσε, την κράτησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις.

Και με την ίδια διακριτικότητα, θέλει η οικογένειά της να της πει το τελευταίο «αντίο».

Η ανάρτηση της κόρης της

Η Βικτώρια Δέλλα σε μια συγκλονιστική ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει».