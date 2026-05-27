Γωγώ Μαστροκώστα: Το σπαρακτικό αντίο της μητέρας της «Καλώς το λουλούδι μου, άγγελέ μου πέτα ψηλά»

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν την Γωγώ Μαστροκώστα τα αγαπημένα της πρόσωπα που έφθασαν γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό για να της πουν το τελευταίο αντίο. Τραγικές φιγούρες ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους Βικτώρια που συγκίνησαν με τον επικήδειό τους.

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε σε όλους και η μητέρα της, η οποία κατά την είσοδο της σορού στην εκκλησία φώναζε «καλώς το λουλούδι μου, άγγελέ μου, αστέρι του ουρανού, πέτα ψηλά».