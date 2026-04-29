Goldie Hawn: Η 80χρονη αποκαλύπτει για τα 40 χρόνια σχέσης «Έλκομαι πολύ σεξουαλικά από τον Kurt»

Η Γκόλντι Χόουν και ο Κερτ Ράσελ μετρούν 40 χρόνια κοινής πορείας και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε τι κρατάει ζωντανό τον έρωτά τους παρότι δεν έχουν παντρευτεί ποτέ.

Όπως είπε, της αρέσει η ελευθερία που συνοδεύει τον έρωτά της με τον ηθοποιό. «Όταν λέω ελευθερία, εννοώ απελευθέρωση, δεν νιώθω περιορισμένη. Δεν συμφωνούμε πάντα σε κάποια πράγματα και αυτό είναι ok. Είμαστε και οι δύο πολύ αυθόρμητοι. Η σχέση μας τροφοδοτήθηκε από πολλή καλοσύνη... ζούμε μια υπέροχη ζωή μαζί» ανέφερε χαρακτηριστικά στο People.

«Καθώς μεγαλώνεις, τα πράγματα μπορεί να γίνουν πιο δύσκολα. Η ψυχική σου κατάσταση έχει σημασία. Το πώς βλέπεις τη ζωή έχει σημασία, το πώς εκτιμάς τις στιγμές της ζωής σου έχει σημασία, γιατί τρέφεις τον εγκέφαλό σου. Οπότε λέω, "Αυτή τη στιγμή, όλα είναι καταπληκτικά"» συμπλήρωσε.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της η ηθοποιός έχει μιλήσει για το ίδιο θέμα και έχει πει: «Έλκομαι πολύ σεξουαλικά από αυτόν. Και αυτό είναι σημαντικό. Αν έχεις μια μακροχρόνια σεξουαλική σχέση, αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό... υγιές. Τον βρίσκω απίστευτα όμορφο μέχρι σήμερα».

Η 80χρονη Γκόλντι Χόουν έχει επίσης δηλώσει: «Είμαι πουλί. Και αν αφήσεις την πόρτα του κλουβιού ανοιχτή, μπορεί να μην πετάξω ποτέ έξω. Αλλά αν κλείσεις αυτή την πόρτα, πιθανότατα θα έβγαζα όλα μου τα φτερά».