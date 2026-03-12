Goldman Sachs: Σενάρια για εκτίναξη ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου λόγω πολέμου

Η Goldman Sachs θεωρεί ότι η παγκόσμια οικονομία θα βγει με πληγές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ότι θα δούμε άμεσα τιμές πετρελαίου που θα κυμαίνονται από 130 δολάρια/βαρέλι στην περίπτωση πολέμου 30 ημερών και 150 δολαρίων/βαρέλι σε περίπτωση πολέμου 60 ημερών.

Σε κάθε περίπτωση η εκτίναξη του πετρελαίου θα επιφέρει μία νέα άνοδο του πληθωρισμού σε Ευρώπη και Αμερική ενώ αρκετές οικονομίες θα έχουν υποχώρηση στην ανάπτυξη με αποτέλεσμα να δούμε φαινόμενα στασιμοπληθωρισμού σε μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη.

Δεδομένων των συνεχιζόμενων ανοδικών κινδύνων για τις τιμές της ενέργειας, αναλύει ένα σενάριο όπου οι ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ διαταράσσονται για 30 ημέρες ("δυσμενές") και 60 ημέρες ("πολύ δυσμενές"). Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν στα 130 δολάρια/βαρέλι και στα 150 δολάρια/βαρέλι στα δυσμενή και πολύ δυσμενή σενάρια, αντίστοιχα. Παράλληλα, "βλέπουν" τις τιμές του φυσικού αερίου TTF να αυξάνονται στα 75 ευρώ/MWh και στα 100 ευρώ/MWh στα δύο σενάρια. Η βασική διαφορά μεταξύ των σεναρίων είναι ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο πολύ δυσμενές σενάριο, ειδικά για το πετρέλαιο.

Eκτιμά ότι η αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας αυξάνεται λιγότερο αναλογικά με το μέγεθος του σοκ, δεδομένου ότι (1) οι οικονομίες αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικές από ό,τι αναμενόταν στο μεγάλο σοκ του 2022 και (2) η δημοσιονομική πολιτική πιθανότατα θα παρείχε μερική αντιστάθμιση στο δυσμενές σενάριο. Επίσης, υποθέτει ότι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες - που μετρώνται με τους δείκτες χρηματοοικονομικών συνθηκών (FCIs) - παραμένουν αμετάβλητες στο βασικό σενάριο, αυστηροποιούνται περαιτέρω κατά 10 μονάδες βάσης στο δυσμενές σενάριο και κατά 20 μονάδες βάσης στο πολύ δυσμενές.

Η υποχώρηση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη

Έτσι, στην ευρωζώνη, το πραγματικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά ένα περαιτέρω 0,2% μέχρι το τέλος του 2026 σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψή της, φέρνοντας τη συνολική υποβάθμιση στο 0,4% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Μειώνει τις εκτιμήσεις της την τριμηνιαία ανάπτυξη κατά λίγο λιγότερο από 0,1% σε κάθε τρίμηνο από το β’ έως το δ’, υποδηλώνοντας ανάπτυξη 1% φέτος.

Στο δυσμενές σενάριο, το ΑΕΠ θα είναι περαιτέρω 0,1% χαμηλότερο (συνολικό πλήγμα 0,5%) και περαιτέρω 0,4% χαμηλότερο στο πολύ δυσμενές σενάριο (συνολικό πλήγμα 0,9%). Το τελευταίο θα υποδηλώνει μόνο +0,3% σωρευτική ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους. Σε όλα τα σενάριο το μεγαλύτερο πλήγμα στο ΑΕΠ θα το δεχθεί τη Ιταλία, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία.