good job Nicky: «Αν βιαζόμουν να κάνω επιτυχία, θα ζητούσα από τον πατέρα μου να κάνουμε έναν δίσκο»

Ο good job Nicky ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη μέρα που λύγισε στη Eurovision, το πότε θα τραγουδήσει ελληνικό στίχο, αλλά και γιατί δεν κυνηγάει μια καριέρα στο εξωτερικό! «Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρηθείς για τη Eurovision. Αυτό που ζήσαμε όλοι μαζί ήταν τρομερή περιπέτεια και εμπειρία. Υπήρχε ανακούφιση και χαρά για τον Akyla, περάσαμε τέλεια. Η τέχνη δεν έχει ανταγωνισμό, έχει συναγωνισμό. Νιώσαμε μια γροθιά…

Κουράστηκα πάρα πολύ, πήρα προσωπικά κάποιες επιλογές από απειρία, δεν ξέρω αν θα το ξανάκανα με αυτόν τον τρόπο. Στις 14 Φεβρουαρίου έριξα το κλάμα της ζωής μου, δεν άντεχα άλλο, έπρεπε να εκτονωθώ γιατί κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να ελέγξω μου έφεραν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που ήθελα. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα».

Το σημείωμα στο παρμπρίζ που του άλλαξε τη ζωή

«Υπήρξε μια περίοδος που είχα πει στη μητέρα και στον αδερφό μου ότι δεν ξανασχολούμαι με τη μουσική. Την επόμενη μέρα το απόγευμα πάμε θερινό σινεμά, δεν βρίσκω πάρκινγκ και κάνω σβούρες. Βλέπω εκεί κάτι παιδιά και με χαιρετά μια κοπέλα. Μετά την ταινία, που ήταν χάλια, επιστρέφω σπίτι, κλειδώνω το αυτοκίνητο και βλέπω στο παρμπρίζ ένα σημείωμα, μάλλον από τη συγκεκριμένη κοπέλα, που έλεγε πόσο την έχει βοηθήσει η μουσική μου και πρόσθετε: μην σταματήσεις ποτέ τη μουσική, το Σύμπαν έχει χώρο για σένα»!

«Ελληνικά τραγούδια θα βγάλω στα 60 μου»

«Αν βιαζόμουν να κάνω επιτυχία, θα ζητούσα από τον πατέρα μου να κάνουμε έναν δίσκο στα ελληνικά! Δεν θα ακούσετε κάτι από δισκογραφία μου στα ελληνικά, τουλάχιστον όχι ακόμη, ίσως στα 60 μου!»

«Στη μουσική έχω συνοδοιπόρους με πάθος σαν το δικό μου»

«Μπορώ πλέον στα 30 να πω ότι έχω μια ομάδα που έχει το ίδιο θάρρος, πάθος και θέληση με μένα. Βλέπω πια τι σημαίνει να έχει ανθρώπους που είναι συνοδοιπόροι και πονάνε για το πάθος σου με τον ίδιο τρόπο. Να τους παίρνεις 3 το πρωί και αντί να σου πουν: κοιμάμαι, να σου λένε: πάμε στο στούντιο!»

Διεθνής καριέρα

«Δεν μπορώ να φύγω στο εξωτερικό, έχω τον Κόμπι, έναν σκύλο που φοβάμαι να τον βάλω στο αεροπλάνο. Είναι 8 χρόνων και δεν θέλω να τον έχω 13 ώρες στον χώρο των αποσκευών. Αν μπορούσα να τον έχω αγκαλιά σε όλη την πτήση, θα έφευγα! Το μόνο που δεν κάνει αυτός ο σκύλος είναι να μιλάει!»

Γάμος, ευχαριστώ, δεν θα πάρω

«Η σύντροφός μου ήταν στρατιώτης δίπλα μου αυτή την περίοδο, ήταν η ψυχραιμία που δεν είχα. Λίγα πράγματα με σκαλώνουν, δεν θέλω ακόμη να παντρευτώ. Αντέχω να πάρω τέτοια ευθύνη; Έχει να κάνει με το αν εγώ νιώθω έτοιμος να γίνω σύζυγος. Τώρα πια μας το έχουν κάνει πιο δύσκολο όλο αυτό. Πάντως ένας γάμος θα μου έβαζε παρωπίδες και θα μου επέτρεπε να αφοσιωθώ σε αυτό που αγαπάω».