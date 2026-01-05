Good Job Nicky για Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο - Θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος»

Μέσα από την εκπομπή «Sing for Greece» μας συστήθηκαν οι 28 καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Μεταξύ αυτών και ο Good Job Nicky που συμμετέχει με το τραγούδι «Dark side of the moon» και που όπως εξομολογήγθηκε θέλει να τιμήσει την χώρα, όπως την τίμησε και ο πατέρας του Γιάννης Πάριος.

Όταν η ΕΡΤ του ανακοίνωσε την πρόκρισή του, δύο ήταν τα άτομα που πήρε τηλέφωνο για να μοιραστεί την χαρά και τον ενθουσιασμό του όπως ανέφερε: «Πρώτα πήρα τη μαμά, μετά τον αδερφό μου, τον Μιχαήλ» αποκάλυψε.

Για τον πατέρα του Γιάννη Πάριο μιλά πάντα με τα πιο τρυφερά λόγια. «Κουβαλάω τον θρύλο. Θέλω κι εγώ να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος. Δεν θα έλεγα ότι κουβαλάω βάρος, αλλά μια ωραία ευθύνη απέναντι στη μουσική και μου αρέσει αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Good Job Nicky μιλώντας για το θέμα του τραγουδιού του ανέφερε: «Το τραγούδι μιλά για τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Για έρωτες που θέλουν ταχύτητα. Αν είσαι ερωτευμένος με κάποιον ή κάποια, δεν θέλει χρόνο, θέλει ταχύτητα. Πρέπει να πέσεις με τα μούτρα».