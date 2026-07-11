Ο Good Job Nicky δεν κρύβει ότι η συμμετοχή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision ήταν μια εμπειρία που του άφησε πολλά. Όχι όμως αρκετά, ώστε να θέλει να την επαναλάβει. Ο ίδιος παραδέχεται πως η εικόνα που έχει ο κόσμος για τον διαγωνισμό διαφέρει αρκετά από την πραγματικότητα, ενώ ξεκαθαρίζει ότι το βλέμμα του παραμένει στραμμένο στη διεθνή μουσική σκηνή.

«Δεν είναι τόσο ρόδινο όσο φαίνεται»

Μιλώντας στο περιοδικό Gala, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι αποφάσισε να πάρει μέρος στον ελληνικό τελικό τόσο για την εμπειρία όσο και επειδή το επιθυμούσε ένας πολύ στενός του φίλος, μεγάλος λάτρης της Eurovision.

Όταν ρωτήθηκε αν θα το επιχειρούσε ξανά, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Μπα». Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ακόμη και ο φίλος που τον είχε παροτρύνει να συμμετάσχει θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψει στον διαγωνισμό.

«Δεν θέλω να με κλειδώνει κάτι»

Ο Good Job Nicky εξήγησε ότι, παρότι η Eurovision μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εφαλτήριο για μια διεθνή καριέρα, κρύβει και μια άλλη πλευρά.

Όπως είπε, ο διαγωνισμός μπορεί να σε συνοδεύει για χρόνια, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σε βλέπει το κοινό. Και αυτό είναι κάτι που ο ίδιος δεν θέλει.

«Θέλω να δημιουργώ ελεύθερα, χωρίς να αισθάνομαι ότι πρέπει να ακολουθήσω έναν συγκεκριμένο δρόμο ή να επαναλάβω ό,τι έχω κάνει στο παρελθόν», ανέφερε, εξηγώντας πως επιθυμεί να αλλάζει μουσικά χωρίς περιορισμούς.

Το βλέμμα στο εξωτερικό

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε ότι ο μεγάλος του στόχος παραμένει μια διεθνής πορεία. Όπως τόνισε, η Eurovision μπορεί να ανοίγει πόρτες, όμως για εκείνον προτεραιότητα έχει να εξελίσσεται ως καλλιτέχνης με απόλυτη ελευθερία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει έναν πιο δύσκολο δρόμο.

Όπως εξομολογήθηκε ο Good Job Nicky, επιθυμία και στόχος του παραμένει η κατάκτηση όχι ενός, ούτε δύο αλλά οκτώ βραβείων Grammy.

«Θέλω ακόμα να κερδίσω Grammy. To ένα είναι ο στόχος, τα επτά είναι το όνειρο. Με το που πάρω τα επτά, θα θέλω να πάρω το όγδοο. Μην παρεξηγηθώ, δεν έχω κάποια έπαρση, αλλά νιώθω ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι για τον εαυτό μας», απαντά ο Good Job Nicky σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Υπενθυμίζεται ότι εκείνος πήρε μέρος στο Sing for Greece για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision τερματίζοντας δεύτερος.