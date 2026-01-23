Good Job Nicky: Μου λένε «πω πω είσαι Μάικλ Τζάκσον και The Weeknd» που με τιμούν αφάνταστα»

Με το τραγούδι “Dark Side of the Moon” ο Good Job Nicky θα δοκιμάσει την τύχη του στα φετινή ημιτελικά της Eurovision ελπίζοντας να προκριθεί στον τελικό και γιατί όχι να πάρει το εισιτήριο για Βιέννη, αν και μέχρι στιγμής τα στοιχήματα τον φέρνουν στη δεύτερη θέση μετά το “Ferto” του Akyla.

Ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε στο “Νωρίς νωρίς” για τα συναισθήματά του λίγο πριν διαγωνιστεί. «Νιώθω χαρά, εποικοδομητική κούραση και μέχρι έναν βαθμό, ένα πάρα πολύ όμορφο άγχος. Τις τελευταίες δύο μέρες λέω στον εαυτό μου ότι αν δεν “το φοβόμουνα” λίγο, δεν θα το σεβόμουνα κιόλας. Καταλαβαίνω όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μου, το αγαπώ, το εκτιμώ, ευχαριστώ όποιον με στηρίζει εκεί έξω και πραγματικά ανυπομονώ, θέλω να ξυπνήσω και να είναι 13 Φλεβάρη!»

«Νιώσαμε ότι μπορεί να κάνει μεγάλο… μπαμ στη σκηνή»

«Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision και ήταν “οπλισμένο” εδώ και δύο χρόνια. Έλεγα πως έχω ένα τραγούδι που θέλω να το βγάλω για τη Eurovision με πολλή σκέψη, μελετημένο, με κέφι. Δεν καθίσαμε απλώς με τους συμπαραγωγούς μου και είπαμε “πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Κι αυτο μπορεί να συμβεί. Στην προκειμένη, όταν ολοκληρώθηκε αυτή η δομή το νιώσαμε, είπαμε ότι μπορεί να κάνει μεγάλο “μπαμ” στη σκηνή!

Έχω πάρει εκπληκτικό feedback. Ακούω λόγια τα οποία, αν τα επαναλάβω ο ίδιος, ακούγονται λίγο υπερφίαλα. Έχω ακούσει “πω πω Μάικλ Τζάκσον, The Weeknd” και τέτοια πράγματα που με τιμούν αφάνταστα. Δηλαδή, αν είναι να συγκριθώ με κάποιον, ευτυχώς συγκρίνομαι με τέτοια ονόματα. Και Bruno Mars με έχουν πει.

Το “Good Job Nicky” προσπαθώ να το λέω στον εαυτό μου. Έχει να κάνει πιο πολύ με τον εσωτερικό διάλογο και την εσωστρέφεια που οφείλουμε να έχουμε σαν άνθρωποι και δεν ήθελα ποτέ να μου το πει κάποιος πριν το πω εγώ στον εαυτό μου».

«Είχα απόλυτη δημιουργική ελευθερία μέσα στο σπίτι»

Ο Good Job Nicky, κατά κόσμον Νικόλας Βαρθακούρης, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, και τι του είπε εκείνος για το τραγούδι του. «Το έχει ακούσει το κομμάτι και του αρέσει πάρα πολύ. Ως στιγμής όλα καλά. Τα περισσότερα σχόλιά του είναι εποικοδομητικά και εντάξει, είναι σχολείο! Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις ένα τέτοιο σχολείο στο σπίτι σου, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οι συμβουλές που μπορώ να πάρω είναι τρομερές. Απλά πρέπει να έχω και εγώ τα αυτιά μου ανοιχτά και το μυαλό μου σφουγγάρι.

Είχα απόλυτη δημιουργική ελευθερία μέσα στο σπίτι, και από τη μητέρα μου επίσης, του να ακούσω ό,τι θέλω. Με άφησαν από πολύ μικρή ηλικία να εξερευνήσω το ποιος είμαι εσωτερικά».