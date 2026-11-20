Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε ο Good Job Nicky, το απόγευμα της Παρασκευής 20/11, σε μια συνέντευξη εφ’όλης της ύλης με Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο νεαρός καλλιτέχνης, γιος του Γιάννη Πάριου, μίλησε για διάφορες πτυχές της ζωής και της πορείας του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη βοήθεια που έχει λάβει από ειδικό ψυχικής υγείας.

«Είχα γνωρίσει μια πάρα πολύ ωραία ψυχολόγο που μου είχε πει να σπάσω ένα τετράδιο στη μέση, στη μια πλευρά να γράφω τις σκέψεις που εξυπηρετούν εμένα και στην άλλη να γράφω τις σκέψεις που εξυπηρετούν άλλους και «σιγά σιγά θα φύγει όλη η αρνητικούρα από τη ζωή. Θα αρχίσεις απλά να σκέφτεσαι πως εξυπηρετείς τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου». Δεν βρίσκω κανένα λάθος σ’ αυτό».

«Ήταν δική μου ανάγκη να συναντήσω ψυχολόγο γιατί πέρναγα βαριές κρίσεις πανικού, μέχρι την ψευδοδυσφαγία έφτασα που είναι κάτι που συζητάω ανοιχτά. Η ψευδοδυσφαγία είναι ο φόβος της κατάποσης και ουσιαστικά έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με την δυσφαγία».είπε χαρακτηριστικά.