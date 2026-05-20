Google Gemini Spark: Η Google ανακοίνωσε τον βοηθό ΑΙ που θα αλλάξει τη ζωή των χρηστών

Η Google παρουσίασε στο συνέδριο I/O 2026 το Gemini Spark, έναν νέο προσωπικό βοηθό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και που λειτουργεί συνεχώς στο cloud, έχοντας στόχο να αναλαμβάνει τις πιο χρονοβόρες καθημερινές εργασίες του χρήστη. Η εταιρεία το περιγράφει ως ένα από τα πιο φιλόδοξα projects της, με το Spark να βασίζεται στο Gemini 3.5 και να συνδέεται απευθείας με υπηρεσίες της Google αλλά και με δεκάδες εφαρμογές τρίτων.



Τι είναι το Gemini Spark

Το Gemini Spark σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ακόμα και όταν ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί τη συσκευή του, οργανώνοντας το inbox των mails του, τα έγγραφά του και τις λίστες υποχρεώσεών του στο παρασκήνιο. Η Google έδειξε παραδείγματα όπου το εργαλείο συγκεντρώνει πληροφορίες από emails και αρχεία για να συντάξει ενημερώσεις, να προτείνει απαντήσεις ή να βοηθήσει στην επαγγελματική καθημερινότητα.







Συνδέσεις, δυνατότητες και ασφάλεια

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, το Gemini Spark αξιοποιεί το Antigravity coding IDE και μπορεί να διασυνδεθεί με πάνω από 30 εφαρμογές μέσω MCP, όπως Dropbox, Lyft, Uber, Zillow και Zocdoc. Η Google θέλει έτσι να το μετατρέψει σε έναν πραγματικό “ψηφιακό βοηθό”, ικανό να διαχειρίζεται επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και να αυτοματοποιεί απλές -αλλά χρονοβόρες- εργασίες.

Η διάθεση του Gemini Spark θα ξεκινήσει αρχικά για συνδρομητές του Google AI Ultra στις ΗΠΑ από την επόμενη εβδομάδα, ενώ ήδη δοκιμάζεται από περιορισμένο αριθμό testers. Η Google τόνισε επίσης τον ρόλο του «Agent Payments Protocol», του σετ εντολών που δεν θα επιτρέπουν στον βοηθό να προχωρά σε αγορές ή άλλες ενέργειες χωρίς την έγκριση του χρήστη.



Η επόμενη φάση

Η ανακοίνωση δείχνει καθαρά ότι η Google επενδύει πλέον σε πιο αυτόνομους, agentic AI βοηθούς, πέρα από τα απλά chatbots. Με το Gemini Spark, η εταιρεία επιχειρεί να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη από το επίπεδο μιας απλής απάντησης στο επίπεδο της δράσης, ανοίγοντας μια νέα κατηγορία χρήσης για το οικοσύστημα του Gemini.

Και παρουσίασε πολλαπλά παραδείγματα για το πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας πραγματικός βοηθός στις καθημερινές επαγγελματικές -και όχι μόνο- υποχρεώσεις.