Από βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού της πρώτης κλούβας των ΜΑΤ φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά που τύλιξε στις φλόγες άλλα τρία λεωφορεία της Αστυνομίας το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) στο στρατόπεδο Ζορμπά στου Γουδή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το STAR, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το air condition της κλούβας και στη συνέχεια πέρασε στα τρία άλλα οχήματα.

Φωτιά σε κλούβες της ΕΛΑΣ στο στρατόπεδο Ζορμπά στο Γουδί. pic.twitter.com/ME6gIjszXf — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Η πρώτη κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 17:15, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα, καθώς υπήρχε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε άλλα σταθμευμένα οχήματα και στις δεξαμενές καυσίμων.

Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Εκρήξεις τρομοκράτησαν την περιοχή

Από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο κλούβες των ΜΑΤ, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν ακόμη δύο λεωφορεία της Αστυνομίας, καθώς και η καμπίνα ενός βυτιοφόρου. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις που αποδίδονται στα ρεζερβουάρ καυσίμων των οχημάτων ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Φωτιά σε κλούβες της ΕΛΑΣ στο στρατόπεδο Ζορμπά στο Γουδί. pic.twitter.com/4ZaIQgmb0l — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Από την πυρκαγιά δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις για δολιοφθορά. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων Αρχών κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη, με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος στο air condition της πρώτης κλούβας να είναι το επικρατέστερο.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με την Αστυνομία.