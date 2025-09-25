Gov.gr Wallet: Ποιος είναι ο Ψηφιακός Βοηθός mAigov που αλλάζει την καθημερινότητα των πολιτών

Η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet φέρνει έναν «συνομιλητή» που υπόσχεται να κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας. Ο ψηφιακός βοηθός mAigov, ο πρώτος του ελληνικού Δημοσίου με τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι απλώς ένα chatbot: είναι η γέφυρα που συνδέει τον πολίτη με το κράτος σε πραγματικό χρόνο.

Με απλές ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα – είτε γραπτά είτε προφορικά – ο mAigov δίνει άμεσες απαντήσεις για δημόσιες υπηρεσίες, διαδικασίες και πιστοποιητικά. Και το σημαντικότερο; Δεν μένει στη θεωρία. Χάρη στις λειτουργίες «action bot», μπορεί να εκτελέσει ενέργειες, όπως η έκδοση διοικητικών εγγράφων, κατόπιν συναίνεσης του πολίτη, τα οποία αποθηκεύονται στη Θυρίδα του Πολίτη.

Η νέα γενιά του gov.gr δεν σταματά εκεί. Ο mAigov είναι πλέον πολύγλωσσος, υποστηρίζοντας τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και τα αλβανικά, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών. Παράλληλα, ενσωματώνεται στο Gov.gr Wallet, ώστε οι λειτουργίες του να βρίσκονται κυριολεκτικά «στην τσέπη» μας.

Εκατοντάδες συνομιλίες το λεπτό

Πίσω από το φιλικό περιβάλλον, υπάρχει μια ισχυρή τεχνολογική υποδομή βασισμένη στο Microsoft Azure / OpenAI, που επιτρέπει στο σύστημα να χειρίζεται εκατοντάδες διαλόγους το λεπτό, ενώ η συνεχής αξιολόγηση των απαντήσεων από τους ίδιους τους χρήστες βοηθά στη βελτίωση της εμπειρίας.



Με περισσότερες από 700.000 συνομιλίες ήδη στο ενεργητικό του και δυνατότητες που επεκτείνονται συνεχώς, το mAigov δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει το Δημόσιο. Από την απλή ενημέρωση μέχρι την πλήρη διεκπεραίωση διαδικασιών, το μέλλον των συναλλαγών με το κράτος… είναι πλέον θέμα διαλόγου.

Πώς μιλάς με τον mAigov

Μέσω του Gov.gr Wallet: ανοίγεις την εφαρμογή και βρίσκεις τον ψηφιακό βοηθό διαθέσιμο 24/7.

Σε φυσική γλώσσα: γράφεις ή μιλάς κανονικά, όπως θα μιλούσες σε έναν υπάλληλο.

Πολύγλωσσος: υποστηρίζει τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και τα αλβανικά – χρήσιμο για αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα.

Τι μπορείς να κάνεις σήμερα με τον mAigov

Να ρωτήσεις για διαδικασίες (π.χ. πώς εκδίδεις ένα πιστοποιητικό).

Να βρεις πληροφορίες για πάνω από 3.300 διοικητικές διαδικασίες και 1.700 ψηφιακές υπηρεσίες.

Να εκδίδεις πιστοποιητικά που έχουν ήδη ενταχθεί στο action bot.

Να αποθηκεύεις αυτόματα έγγραφα στη Θυρίδα του Πολίτη.

Να ζητήσεις υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα ψηφιακά έγγραφα μέσα από το Gov.gr Wallet.

Γιατί να τον χρησιμοποιήσεις

Ταχύτητα: γλιτώνεις χρόνο από τηλεφωνήματα και ουρές.

Διαθεσιμότητα: είναι ανοιχτός 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

Ευκολία: όλα από το κινητό, χωρίς πολύπλοκη αναζήτηση σε διαφορετικά sites.

Ασφάλεια: κάθε ενέργεια απαιτεί τη συναίνεσή σου και τα έγγραφα αποθηκεύονται με ασφάλεια στη θυρίδα σου στο gov.gr.

Τι έρχεται στη συνέχεια

Ο σχεδιασμός προβλέπει όλο και περισσότερες υπηρεσίες: από την έκδοση πιστοποιητικών μέχρι κλείσιμο ραντεβού και αυτόματες αιτήσεις. Με ήδη 700.000 συνομιλίες στο ενεργητικό του, το μέλλον δείχνει πως οι πολίτες θα έχουν σύντομα έναν ψηφιακό υπάλληλο στην τσέπη τους.