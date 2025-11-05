Γουίδερσπουν για την φίλη της Άνιστον: «Έχω κλάψει για την άδικη μεταχείρισή της από τα ταμπλόιντς»

«Η Τζένιφερ Άνιστον δεν είναι αυτή που νομίζει ο κόσμος» δήλωσε η εδώ και 25 χρόνια επιστήθια φίλη της Ρις Γουίδερσπουν και εξήγησε ότι η διάσημη ηθοποιός δεν είναι πικραμένη από το παρελθόν της και δεν κρατάει κακίες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέμεινε ότι η φίλη της δεν μοιάζει καθόλου με την θυμωμένη περσόνα που παρουσίαζαν τα ταμπλόιντ δεκαετίες πριν και «δεν κρατάει τίποτα από αυτά». «Έχω κλάψει σε μια από τις συνεντεύξεις μας επειδή σκέφτηκα απλώς ότι οι άνθρωποι είναι τόσο άδικοι μερικές φορές που νομίζουν ότι την ξέρουν» εξομολογήθηκε. Πρόσθεσε επίσης ότι η Άνιστον «έχει περάσει κάποιες καταστάσεις στο παρελθόν και έχει λόγο να είναι λίγο επιφυλακτική».

Κατά την διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast Armchair Expert του Dax Shepard, ανέφερε: «Γνωριζόμαστε τόσο καιρό και είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι πραγματικά ζεστή και φιλόξενη. Είναι μια σπουδαία οικοδέσποινα. Είναι πολύ ζεστή και φιλική. Νομίζω ότι εγώ είμαι πιο σπασίκλας. Η Τζένιφερ ήταν πάντα πολύ αξιαγάπητη και ευγενική και έχει περάσει τα δικά της».

Όταν η παρουσιάστρια την ρώτησε πώς τα πάει με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ, εκείνη απάντησε: «Τα πάει περίφημα. Στα 50ά γενέθλιά της - μια από τις μεγαλύτερες μαρτυρίες που μπορώ να αποκαλύψω για το πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι - άνθρωποι από την εφηβεία της, άνθρωποι από τα είκοσί της, άνθρωποι που εργάζονται στο σπίτι της, κάθε πρώην σύζυγος, πρώην φίλος, ήταν εκεί. Είναι απλώς ένα άτομο με υψηλή πνευματική ακεραιότητα».