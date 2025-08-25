Γουότερχαουζ: Πάλεψα για να ανοίξουν οι δισκογραφικές τα email μου «Δεν ακούμε άλμπουμ από μοντέλα»

Mοντέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια και παγκόσμια πρέσβειρα του brand ομορφιάς Authentic Beauty Concept, η Σούκι Γουοτερχάουζ δηλώνει ότι από την εφηβεία ήθελε να δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα και να μην περιορίζεται από μια ταυτότητα.

«Κοιτάζω γύρω μου, αγαπώ αυτό που κάνω, είμαι συγκεντρωμένη και παρούσα σε κάθε λεπτομέρεια. Είμαι ερωτευμένη με το πρότζεκτ μου και την οικογένειά μου. Είναι μια ξεχωριστή περίοδος που και τα δύο με θρέφουν» αναφέρει στο Elle η πολυπράγμων καλλιτέχνις και σύντροφος του Ρόμπερτ Πάτινσον που κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της «Memoir Of A Sparklemuffin».

Στην ερώτηση «Πού νιώθει περισσότερο ο εαυτός της» απάντησε: «Στη μουσική. Είναι το πιο προσωπικό πράγμα που κάνω. Όταν γράφω τραγούδια, δεν υπάρχει ένας σκηνοθέτης να μου πει πώς να το αποδώσω, ούτε κάποιο brand να καθορίσει πώς πρέπει να φαίνομαι. Ξεκίνησα να συνθέτω στην εφηβεία. Κάποιες φορές η μουσική με έσωσε από την τρέλα. Άλλες φορές με ανάγκασε να αντιμετωπίσω πράγματα που θα προτιμούσα να αγνοήσω. Αλλά πάντα με στήριζε. Είναι η πυξίδα μου».

Μιλώντας για το «Model, Actress, Whatever» εξήγησε: «Είναι ένα είδος αυτοσαρκασμού και μιλάει για τις ταμπέλες που σου κολλάνε στα πρώτα σου βήματα. Για το πόσο δύσκολο είναι να διεκδικήσεις χώρο όταν θέλεις να δοκιμάσεις κάτι καινούριο και σταματάς να μειώνεις τον εαυτό σου. Όταν ήμουν πιο μικρή, με τρόμαζε το να μην είμαι αρκετή, να μην τα καταφέρνω. Τώρα προσπαθώ να απολαμβάνω τα πάντα χωρίς να κρίνω τόσο αυστηρά τον εαυτό μου. Υπάρχει ακόμα αντίδραση απέναντι σε μια γυναίκα όταν αυτή προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της ζωής της. Πάντα έγραφα τραγούδια, αλλά είχα την ανόητη ιδέα ότι επειδή προερχόμουν από τον χώρο της μόδας, κανείς δεν θα με έπαιρνε στα σοβαρά. Μέχρι που μια μέρα σκέφτηκα: «Και λοιπόν; Δεν μπορείς να περιμένεις την άδεια του κόσμου για να κάνεις αυτό που αγαπάς».

Όταν είσαι γυναίκα καλλιτέχνις, προσπαθούν συνέχεια να σε στριμώξουν σε έναν συγκεκριμένο ήχο ή μια εικόνα. Αν είσαι και μοντέλο, ακόμη χειρότερα. Πρέπει πάντα να αποδεικνύεις κάτι παραπάνω, να δικαιολογείς γιατί σου αξίζει να βρίσκεσαι εκεί. Πλέον, εμπιστεύομαι το ένστικτό μου. Πιστεύω στο να μη σιωπάς, να παίρνεις όλες αυτές τις ανασφάλειες και να τις κάνεις τέχνη. Είναι απελευθερωτικό να μαθαίνεις να γελάς με τον εαυτό σου. Έχουν προσπαθήσει να με περιορίσουν τόσες φορές, ώστε έμαθα να επαναπροσδιορίζομαι προτού το κάνουν άλλοι για εμένα. Υπήρξε πολύς σκεπτικισμός για το άλμπουμ I Can't Let Go. Πάλεψα για να ανοίξουν και να διαβάσουν οι δισκογραφικές τα email μου. Η απάντησή τους ήταν πάντα η ίδια: «Δεν ακούμε άλμπουμ από μοντέλα». Σήμερα νιώθω ευγνωμοσύνη που φτιάχνω τη μουσική που πάντα ήθελα. Άργησα να κερδίσω τον σεβασμό ως μοντέλο, ως ηθοποιός, ως οτιδήποτε, αλλά δεν γινόταν να αλλάξω πορεία και να περιμένω να κυλήσουν όλα ομαλά».

Για το τραγούδι «Supersad» και την δύσκολη περίοδο που βίωνε είπε χαρακτηριστικά: «Πάντως, δεν έχει νόημα να βυθίζεσαι στη θλίψη. Παλιά αποκαλούσα εκείνες τις μέρες «η εποχή της παρακμής στο κρεβάτι». Με ένα μωρό όμως, έπρεπε να συνέλθω, αλλά για πολύ καιρό το εσωτερικό μου χάος αντικατοπτριζόταν στο περιβάλλον μου. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχομαι ότι υπερασπίζομαι εκείνες τις γεμάτες διαταραχή μέρες. Ήταν μια προσπάθεια να χτίσω τον δικό μου κόσμο. Κάτι που λατρεύω στον εαυτό μου και που, κάποια στιγμή, το ξέχασα και ήθελα να το ανακαλύψω ξανά, είναι αυτά τα ανόητα και αδέξια χαρακτηριστικά που μας κάνουν αυτό που είμαστε. Στη μουσική βιομηχανία, το εγώ σου δέχεται συνεχώς επιθέσεις και, χωρίς να το καταλαβαίνεις, αρχίζεις να κρύβεις τις αληθινές πτυχές του εαυτού σου πίσω από ένα τείχος προστασίας».